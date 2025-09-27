L'Atletico Maida ospita il Polistena. In Prima, Rogliano - Promosport e Garibaldina - Cirò Marina

Lamezia Terme – Terza giornata nel campionato regionale di Promozione. Al via, in questo week-end, quello di Prima Categoria. Ma andiamo a vedere quelli che saranno gl’impegni delle squadre nostrane militanti nei due tornei poc’anzi menzionati.

Promozione

Rinvigorito dal primo successo stagionale, ottenuto domenica scorsa ad Africo, l’Atletico Maida domani pomeriggio (15:30) torna sul campo amico del “Rocco Riga” per affrontare la matricola Sporting Polistena. Dopo i primi 180’ i giallorossi sono a quota tre, un solo punto, invece, per i reggini che, tuttavia, hanno dovuto subito vedersela con due delle maggiori candidate alla vittoria finale. All’esordio hanno strappato un ottimo pari in casa del Val Gallico, per poi, nell’anticipo di sabato scorso, cedere di stretta misura all’Ardore. Avversario da prendere con le pinze, dunque, da Scalese e compagni. Anche perché nell’occasione mister Saladino, oltre a dover fare ancora a meno degli out Romagnuolo e Gullo, sarà costretto a rinunciare pure ai giovani Lucia e Martino. In compenso, torna disponibile Perri.

Prima Categoria

Tre gli anticipi odierni nel girone B, tra cui quello che vedrà la Promosport Lamezia di scena sul campo della neo promossa Asd Rogliano, con fischio d’inizio alle 15:30. Il tecnico dei biancazzurri, Leonardo Viterbo, non potrà contare sull’ancora infortunato Liparota, sul difensore centrale Morelli (affaticamento muscolare) e sul terzino sinistro Galloro. Prima convocazione in prima squadra per il classe 2008 Giuseppe De Moro, la scorsa stagione in forza alla Juniores della Vigor Lamezia. Stabilite date ed accoppiamenti del secondo turno di Coppa Calabria. Mercoledì 15 ottobre i lametini ospiteranno la Nuova A.D.A. di Dasà al Riga, ritorno il 19 novembre in terra vibonese.

Debutto casalingo, invece, per la Garibaldina che domani (15:30), al “Leo”, riceverà la visita del Città di Cirò Marina. I giallorossi del Reventino nell’occasione saranno orfani di Marchese e Darboe, i quali devono scontare, rispettivamente, uno e tre giornate di squalifica retaggio della passata stagione. Il club dei co-presidenti Giovanni Paola e Pasquale Rocca ha nel frattempo completato il parco calciatori. Ai nove riconfermati della scorsa stagione, sono stati innestati otto volti nuovi, in alcuni casi dei ritorni. Nello specifico, sono approdati nel sodalizio di Soveria Mannelli il portiere Enrico Marchese, il difensore Gianmarco Costabile, il terzino Simone De Grazia, i centrocampisti Fansu Darboe (classe 2007), Matteo Gigliotti e Antonio Annone, gli attaccanti Olaman Edonga (ex Sant’Agata, San Fili, Aprigliano e Real Cosenza) e Mattia Perri, quest’ultimo, al pari di Annone, fresco reduce di vittoria del girone A di Prima Categoria con il Kratos Bisignano, dove è andato a segno undici volte.

Fer.Gae.