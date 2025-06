La Nuova Soverato si aggiudica la Coppa Calabria Amatori Asc Over 35

Pianopoli - La Nuova Soverato Amatori Amici di Beppe Teti si è aggiudicata per l’annata agonistica 2024-2025 la Quarta edizione della Coppa Calabria amatori ASC over 35, regolando in finale, in una sfida vibrante disputata sul rettangolo di gioco del Pino Catania di Pianopoli, la detentrice del trofeo la Boys Marinate di Vibo Valentia Marina che l’aveva conquistata lo scorso anno battendo la pur quotata Vigor Old Boys di Sant’Onofrio.

“Per la cronaca – raccontano in una nota dall’ufficio stampa e comunicazione della servizi sportivi calcio e non solo - il risultato finale di 4-3 in favore della squadra jonica, tanto cara al Presidente Gerardo Corapi, ha messo in luce due formazioni ben messe in campo dai rispettivi mister, con delle grosse individualità, in una partita sostanzialmente corretta e giocata ad alti livelli sia tecnici che agonistici da entrambe le contendenti. Ma andiamo per ordine, parte a testa bassa la Nuova Soverato, che dopo diverse occasioni mancate per imprecisione del proprio reparto avanzato, al 16° passa in vantaggio con una prodezza dell’esterno di attacco Pietro Fodero, ma la Boys Marinate con caparbietà e spirito di sacrificio, dovendo scontare diverse assenze nel proprio roster titolare, riesce sul finire del primo tempo al 35° ed al 45° con una doppietta di Vincenzo Porcelli, una vera spina nel fianco ed un furetto incontenibile sulla fascia di destra per la squadra jonica allenata da mister Andreas Proto, a far rientro negli spogliatoi in vantaggio.

Al rientro in campo al 3° minuto del secondo tempo il nuovo entrato Nazzareno Sorrentino della Boys Marinate, che nel frattempo nell’intervallo aveva preso il posto dello spento attaccante centrale Silvio Pisani, mette in rete una palla, dove ad onore del vero grosse responsabilità gravano sul reparto difensivo della squadra jonica.

La Nuova Soverato comunque ha avuto il merito di crederci fino in fondo e ristabiliva la parità nel giro di pochi minuti, infatti al 7° ed al 9°, con due calci piazzati, dei colpi spettacolari, da fuori area ad opera di Rodolfo e Saverio Ranieri.

Al 13° il colpo del ko definitivo ad opera di Piero Fodero, che sfruttava abilmente una indecisione difensiva della squadra vibonese tra il portiere ed il difensore centrale, anche se per correttezza di informazione c’è da sottolineare che Francesco De Gaetano, estremo difensore della Boys Marinate è entrato in campo visibilmente in condizioni precarie per un incidente subito nelle precedenti partite. A fine partita grande entusiasmo in campo e sugli spalti da parte della squadra soveratese, che dopo aver vinto il campionato conquista questa prestigiosa coppa, tentando alle finali regionali che si svolgeranno il 20-21 e 22 giugno a Corigliano-Rossano di conquistare il titolo regionale di C11 amatori ASC che darà diritto alla partecipazione al torneo nazionale nel mese di settembre”.

Comunque - concludono - il palmares della manifestazione giunta alla quarta edizione ha visto vincente il Pianopoli Amatori nell’annata 2021-2022, il Real Filadelfia nell’annata 2022-2023, la Boys Marinate nell’annata 2023-2024.

Nuova Soverato- Boys Marinate 4-3

Formazioni

NUOVA SOVERATO: Bevilacqua, Ieraci, Viscomi, Meliti, Pilato, Fodero, Parafati, Saverio Ranieri, Valente, Rodolfo Ranieri e Corapi Salvatore

Allenatore Andreas Proto

In panchina: Simone Corapi, Marra, Migliarese, Parisi e Sestito

BOYS MARINATE: De Gaetano, Musumeci, Chiera, Bilotta, Vallone, lo Bianco, Catania, Lo Giacco, Tamburro, Pisani e Porcelli

Allenatore Giuseppe Catanese

In panchina: Sorrentino, Catanese e Franzè

Arbitro Mario Palmieri da Cosenza, 1^ assistente Francesco Torcasio da Lamezia Terme, 2^ assistente Luigi Mastroianni da Lamezia Terme, IV^ uomo Giovanni Bilotta da Pianopoli

Reti: al 16^ p.t. Pietro Fodero (NS), al 35^ p.t. Vincenzo Porcelli (BM), al 45^ p.t. Vincenzo Porcelli (BM), al 3^ s.t. Nazzareno Sorrentino (BM), al 7^ s.t. Rodolfo Ranieri (NS), al 9^ s.t. Saverio Ranieri (NS) ed al 13 s.t. Pietro Fodero (NS).

Ammoniti: Porcelli e Musumeci della Boys Marinate; Valente, Parisi e Salvatore Corapi per la Nuova Soverato.