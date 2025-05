Asd Plays Lamezia, Scarpino conquista la medaglia d'oro a Lodi

Lamezia Terme - "Nel week-end del 10 e 11 maggio 2025 si sono tenuti a Lodi, in Lombardia, gli Special Olympics Games organizzati dalla No Limits storica società lombarda da anni operante nel campo sportivo per atleti con diverse disabilità fisiche ed intellettive. Una manifestazione che coinvolgerà oltre 3.100 atleti affiancati da 2.000 volontari, 600 tecnici e 1.500 familiari, in un’esperienza che andrà ben oltre la competizione sportiva e si concluderà a fine giugno in Emilia-Romagna con le discipline non coinvolte a Lodi dove si è gareggiato tra Badminton e Ginnastica Artistica.

È stata la prima uscita ufficiale della neonata Associazione Sportiva Dilettantistica PLAYS di Lamezia Terme (dicembre 2024) che ha partecipato con con il suo atleta Giuseppe Scarpino nella specialità del Badminton. Un egregio successo per l’atleta lametino su cui la società lametina ha deciso di puntare sotto la guida attenta, vista l’esperienza formativa e sportiva, del proprio tecnico nazionale della FIBa Domenico Saladino.

Giuseppe Scarpino, ritornato sui campi di gioco dopo 6 anni, ha conquistato la Medaglia d’Oro nel singolare ed un secondo posto nel doppio giocato con Filippo Mainardi Atleta di Crema. Nel singolare maschile Scarpino ha sbaragliato letteralmente gli avversari con un percorso netto battendo Luca Cosentino (21-8 21-12), Filippo Mainardi (21-9 21-16) e nel derby tutto lametino Giovanni Citino (Tycke Lamezia) per 21-10, 21-18.

Nel doppio tre vittorie ed una sola sconfitta contro la coppia Aloisio-Berganton (21-16 21-8). Le vittorie sono arrivate contro le coppie formate da Catalano-Ragazzi (21-2 21-6), Citino-Cosentino (21-8 21-3) e Anelli-Caredda (21-3 21-0)".