Lamezia, Alessandro Pullia campione interregionale di pugilato

Lamezia Terme - Serata dedicata al pugilato a Lamezia. La città, infatti, ha ospitanto le tre finali dei campionati italiani interregionali. Nell'evento si sono svolti 12 match, dove si sono sfidati pugili delle migliori scuole calabresi tra cui la Asd lametina contro Puglia, Campania, Lombardia e Sicilia.

Tra i match più attesi della serata, quello tra il lametino Alessandro Pullia e il campano Marco Vitolo. "Match fra i due che - raccontano in una nota - si è svolto senza esclusione di colpi, netta la supremazia del lametino in tutte e tre le riprese che si esibisce in un pugilato tecnico e offensivo portando colpi diretti e cambiando guardia piu volte. Nulla può il suo avversario che a fine match si complimenta con Alessandro. Il lametino si aggiudica quindi il titolo di campione interregionale e approda alle fasi finali dei campionati italiani che si svolgeranno nel mese di ottobre".

Bene anche i lametini Andrea Mendicino, Fortunato Gallo e Francesco Torcasio. I ragazzi sono stati accompagnati all angolo dai maestri Angelino Mascaro, Domenico Mastroianni e Natale Minieri. Il maestro Angelino Mascaro: "contentissimo per Alessandro e per come si sono esibiti tutti i nostri pugili ma in disaccordo con qualche verdetto non unanime da parte dei giudici di gara nei confronti dei miei pugili".