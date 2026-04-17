Lamezia, bocce e inclusione: il decennale di Tycke Sport, Lucky Friends e bocciofila Pianopoli 2003

Lamezia Terme - Continua senza sosta l'attività degli atleti di "valore" di Lucky Friends e Tycke Sport. Sotto la guida della dottoressa Raffaella Mascaro, tecnico federale e pedagogista, si è tenuto martedì 16 aprile, un nuovo allenamento che consolida una partnership territoriale attiva da oltre dieci anni. Sostegno Federale e Territoriale. L’iniziativa si svolge sotto la piena egida del Comitato FIB Calabria, rappresentato per l’occasione da William Muraca, tecnico e Consigliere Regionale.

La presenza Bocciofila Pianopoli 2003 un partner tecnico fondamentale per garantire professionalità e risultati. Traguardi e Progetti: aggiudicatrice di "SuperAbilities". Le bocce paralimpiche - è detto in una nota - si confermano così tra gli sport trainanti per l’integrazione dei ragazzi, affiancandosi ai percorsi già avviati presso il carcere minorile di Catanzaro con Tycke Sport e Mamas Lucky. Sicurezza e Accessibilità. L’eccellenza del progetto passa anche dalla strumentazione: l’uso di speciali bocce paralimpiche permette di operare in totale sicurezza negli istituti penitenziari e garantisce agli atleti con disabilità uno strumento ergonomico, efficace e altamente inclusivo.