Lamezia, Circuito "Next Gen Calabria" 2026: svolta la prima Tappa presso la SSD Riccardo Viola Tennis & Sports

Lamezia terme - "Il torneo, che inaugura la nuova stagione agonistica, ha visto scendere in campo le giovani leve del tennis calabrese dal 23 gennaio all’1 febbraio. Le categorie in gara sono state otto: under 9/10, under 12, under 14, under 16/18, maschili e femminili, per un totale di 149 iscritti provenienti da tutta la Calabria" è quant si legge in una nota.

"I tantissimi incontri si sono giocati al meglio dei tre set ai 4 game sui 4 campi della Viola Tennis & Sports, due in terra rossa di via Colavita e due in sintetico in loc. Marinella, premiando i giocatori più promettenti della Calabria. La categoria under 9/10 singolare maschile è stata vinta da Francesco Giordano (Smash TC) che ha avuto successo in finale contro Carmine Cucciniello (Tennis School Paola). Nella stessa categoria la gara femminile è stata vinta da Chiara Alecce (Garden TC "Giulio Riccio") su Nina Greco (PTC Cosenza)".

"Nella categoria under 12 - informano - Filippo Romeo del CT Rocco Polimeni ha predominato su Federico Grande, del CT Catanzaro. Nella gara femminile le finaliste sono state Giorgia Bordonaro dello Sporting Stelle del Sud e Carola Bruno del TC Diamante con la prima che ha battuto la seconda in due set. Vittorio Rizzo (Chiappetta Sport Village), come l'anno scorso, ha vinto la categoria under 14 maschile superando in finale Federico Zanfino dello stesso club. Ginevra Cervo (TC Diamante), vincitrice della gara femminile under 14, ha battuto in finale Agata Perrelli (Chiappetta SV). Nella categoria under 16/18, tra i 29 ragazzi partecipanti, è stato Giuseppe Maria Capristo (Chiappetta SV) a prevalere sul lametino Emanuele Gambino (Viola Tennis) che ha conquistato un ottimo secondo posto. Tra le ragazze, Ginevra Cervo (TC Diamante) ha bissato il successo ottenuto nella categoria inferiore vincendo su Alice Ambrosio (Sporting Stelle del Sud)".

"Con la premiazione, a cui ha preso parte anche il Presidente della FITP Calabria Andrea Massimilla, si è conclusa la prima di tre tappe del "Next Gen Calabria" che ha avuto una grande partecipazione e un ottimo esito sotto la guida degli ufficiali di gara Pasqualino Notaro, Vicenzo Samà, Giada Franconeri e Stefano Cristiano e del direttore di gara Maestro Massimo Viola. Le altre tappe si svolgeranno presso l'Accademia del Tennis (RC) dal 7 al 15 febbraio e presso lo Smash Tennis Club (CS) dal 21 febbraio al 1 marzo. Complimenti a tutti i partecipanti e un grande in bocca al lupo per il proseguo della manifestazione".