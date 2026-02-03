Fisco, Cna Calabria: “Stretta sulle compensazioni rischia di colpire le imprese sane”

Catanzaro - “Una politica fiscale efficace deve contrastare gli abusi senza mettere in difficoltà le imprese che creano reddito e occupazione”. Lo afferma il presidente di CNA Calabria, Giovanni Cugliari, commentando la stretta sulle compensazioni fiscali prevista dal 2026. Secondo la Confederazione, il taglio alle compensazioni rischia di avere un effetto opposto a quello atteso: può ridurre il rischio fiscale, ma aumentare quello economico per le imprese. Per molte aziende, infatti, la compensazione è uno strumento essenziale per gestire la liquidità e bilanciare imposte anticipate e debiti correnti.

Non si tratta di un’agevolazione, ma di un meccanismo ordinario del sistema fiscale, utilizzato da imprese regolari che vantano crediti certi e verificabili. L’introduzione di una soglia di 50mila euro, però, non distingue tra evasione e difficoltà finanziarie temporanee e finisce per colpire indiscriminatamente piccole e medie imprese, artigiani e professionisti. L’impatto - avverte CNA Calabria - potrebbe essere particolarmente pesante nei territori più fragili, come il Mezzogiorno, dove la compensazione incide direttamente sulla tenuta dei flussi di cassa. CNA Calabria sottolinea inoltre una criticità di fondo: lo Stato riconosce il credito alle imprese, ma ne limita l’utilizzo, scaricando su di esse un costo finanziario che non dipende da cattiva gestione. Il rischio, avverte l’associazione, è una riduzione della liquidità e degli investimenti, con un maggiore ricorso al credito bancario e un indebolimento delle imprese sane. Per questo CNA chiede una revisione della norma, con soglie più adeguate alle dimensioni aziendali e criteri che distinguano chiaramente tra evasione fiscale e difficoltà economica.