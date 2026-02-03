Successo per il Sanpietrese Maggisano al Puglia trail

Bari - Premiazione del Puglia Trail 2025 organizzata dall'Atletica Amatori Corato. A Corato che ha ospitato uno degli eventi più significativi del trail running pugliese si è tenuta la cerimonia di premiazione del Puglia Trail 2025, svoltasi il 1° febbraio presso la sala conferenze CMAlifts, messa generosamente a disposizione dalla famiglia Caputo. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone, con atleti, dirigenti sportivi e rappresentanti istituzionali arrivati da tutta la Puglia, confermando ancora una volta il ruolo centrale della città all’interno del movimento sportivo regionale. Un evento di sport, comunità e territorio. Alla cerimonia erano presenti i Presidenti le società organizzatrici delle nove tappe, gli atleti premiati e le autorità civili e sportive, tra cui il Sindaco Corrado De Benedittis e l’assessore Beniamino Marcone, insieme ai vertici regionali FIDAL.

A dominare il circuito maschile è stato il sanpietrese Antonino Maggisano della Marathon Cosenza vincitore per il terzo anno consecutivo, dove ha mantenuto alto il livello senza fermarsi conquistando ben 7 tappe, mentre tra le donne si è confermata Silvana Iania, anch’essa al terzo successo consecutivo. Maggisano nonostante la sua assenza alla cerimonia per impegni con la società, ha comunque voluto ringraziare l’intero circuito, lodando l’impegno degli organizzatori, la bellezza dei territori attraversati e lo spirito unico del Puglia Trail.