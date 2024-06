Lamezia, conferito riconoscimento a Mario Madia: da oltre 35 anni nel mondo del calcio amatoriale

Lamezia Terme - Quest’anno in occasione del Galà delle premiazioni al termine della stagione agonistica 2023-2024 targato A.S.C. Calabria e Servizi Sportivi Calcio e non solo, Ente Organizzatore dei diversi Campionati di calcio, è stato conferito un riconoscimento a Mario Madia, esempio di sportivo conosciuto ed apprezzato nell’ambito calcistico amatoriale lametino e calabrese. A consegnare il Premio l’Avv.to Antonello Bevilacqua, vice-sindaco di Lamezia Terme, nonché Presidente dell’Amatori Pianopoli, insieme alla sig.ra Elena Galante, Presidente della Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme.

Il Premio Servizi Sportivi Calcio E Non Solo, che ha visto la luce nella sua prima edizione sabato 1° giugno presso Chiostro di San Domenico-Caffè Letterario di Corso Numistrano di Lamezia Terme, ha visto la consegna di una targa stilizzata ad un personaggio, Mario Madia, che per anni è stato il cuore e l’anima della squadra Amatori Pianopoli. “La motivazione del riconoscimento attribuito, valutato da una apposita commissione istituita dalla Servizi Sportivi calcio e non solo, mette in evidenza esattamente con la dicitura ‘Una vita per lo sport’, il tratto fondamentale dell’impegno per oltre quaranta anni, prima come calciatore e poi come dirigente sportivo – spiegano in una nota - Il premio in questione che da quest’anno verrà istituzionalizzato vuole essere un riconoscimento attribuito ad un dirigente, calciatore, allenatore o semplice addetto ai lavori che si è distinto e nel contempo si è speso nell’ambito del calcio amatoriale. Mario Madia, classe 1961 ex calciatore, lo ricordiamo centrocampista nelle file della Vigor Lamezia al tempo di Alberto Spelta, passato poi a ruoli dirigenziali, avendo fondato insieme ad altri amici, l’Amatori Pianopoli, portando lustro così al suo paese di nascita nel campo del calcio amatoriale e non solo, in quanto nel campo del sociale sta portando avanti da tanto tempo anche il progetto culturale del museo delle cose antiche, mentre per quanto riguarda la sua attuale vita lavorativa è un apprezzato imprenditore ed insieme al fratello dirigono con sagacia l’azienda di famiglia creata dal padre, prematuramente scomparso. Brevemente elenchiamo i titoli conquistati nel corso del tempo da parte dell’Amatori Pianopoli: 1994/95 Campioni Interregionali Calabria- Sicilia per il C.S.I.; 1998/99 1° posto 3^ categoria F.I.G.C.; 1999/2000 Campioni Regionali F.I.G.C.; 2008/2009 Campioni Regionali F.I.G.C.; 2017/2018 Campioni Regionali U.I.S.P.; 2018/2019 Campioni Regionali U.I.S.P.; 2021/2022 Campioni Regionali e Coppa Calabria A.S.C.