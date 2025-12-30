Lamezia, presentata la Final Four di Coppa Italia di Calcio a 5

Lamezia Terme - Presentata ufficialmente la Final Four di Coppa Italia di Calcio a 5 – Fase regionale Calabria, che il prossimo 5 e 6 gennaio inaugurerà il Nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme. L’evento è stato illustrato questo pomeriggio, nella Sala Giunta del Comune, dai rappresentanti della LND Calabria, dalle realtà sportive coinvolte nell’organizzazione dell’evento, tra cui l’Icierre Lamezia, e gli assessori Salvatore Pirelli e Annalisa Spinelli in rappresentanza delle istituzioni.

Primo a prender la parola il presidente della Lnd calabrese Saverio Mirarchi, che ha sottolineato, innanzitutto, le grandi potenzialità del nuovo impianto sportivo lametino: “Ci tenevo a ringraziare l’amministrazione comunale per aver messo a disposizione di tutto il nostro territorio un impianto sportivo di altissima qualità, che sono certo darà lustro a tutto lo sport calabrese. Un impianto di qualità crea entusiasmo e sono certo che questa Final Four sarà seguita non solo da tifosi di Lamezia. Di certo, l’augurio è quello di inaugurare il nuovo Palazzetto in grande stile, con una ricca cornice di pubblico e con una manifestazione che sia splendida non solo dal punto di vista tecnico, ma anche etico e sportivo”.

Una manifestazione fortemente voluto anche dall’amministrazione comunale, dunque, in particolare dall’assessore Pirelli: “Il mio primo obiettivo da assessore era proprio quello di inaugurare il nuovo Palazzetto dello Sport e in pochi mesi ci siamo riusciti. Il merito è anche del Sindaco, degli altri assessori, ma ci tenevo a ringraziare soprattutto la Multiservizi, che lo avrà in gestione fino a marzo. Successivamente, per la gestione vera e propria, vedremo di impostare un bando adeguato, ma intanto era importante partire e lo faremo con un evento in grado di dare alla città una visibilità notevole, anche se l’inaugurazione ufficiale avverrà in seguito con il campionato nazionale di tiro con l’arco paraolimpico, un evento a cui tengo particolarmente”.

Comune e Multiservizi elogiati, poi, anche dall’allenatore dell’Icierre, Walter Pellegrino: “Ringrazio sentitamente l’amministrazione comunale e la Lamezia Multiservizi, che nel giro di un mese hanno fatto il necessario per poterci ospitare un evento di tale portata. Considerando le condizioni in cui versava il Palazzetto fino a poco tempo fa, sembrava una follia anche solo pensarci, ma è stato fatto un lavoro davvero straordinario. Siamo orgogliosi di essere la prima società che esordirà al Palazzetto e speriamo ci sia la giusta cornice di pubblico”.

