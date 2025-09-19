Lamezia, Tycke Sport APD lancia la Stagione Sportiva 2025/2026

Lamezia Terme - "È ufficialmente partita la Stagione Sportiva 2025/2026 di Tycke Sport APD, con un programma ricco di attività, nuove opportunità e l’impegno a rendere lo sport accessibile a tutti. La grande novità di quest’anno è la possibilità per 20 giovani, a partire dai 6 anni di età, di praticare sport gratuitamente con i tecnici federali FIBa e i professionisti dello staff. Tra le discipline proposte spiccano Badminton e Pickleball, insieme a tanti altri sport che uniscono divertimento, benessere e spirito di squadra" è quanto si legge in una nota.

"Tycke Sport - precisano - conferma il proprio ruolo di riferimento nello sport sociale grazie al progetto “Sport per la coesione” presso l’IPM di Catanzaro, che porta lo sport negli istituti penitenziari minorili come strumento educativo e di crescita. Accanto a questo, l’associazione mantiene viva l’attenzione verso nuove iniziative culturali e sociali, che saranno comunicate nelle prossime settimane. Con questa nuova stagione, Tycke Sport APD rinnova il proprio impegno sociale e sportivo: uno sport che diventa incontro, crescita e comunità, accessibile sin dall’infanzia". "Grazie a strumenti come i voucher sportivi della Regione Calabria, il Fondo Dote Famiglia e la Convenzione Bando Concilia, Tycke Sport rimuove le barriere economiche e permette a chiunque di avvicinarsi alla pratica sportiva".

"Informazioni e iscrizioni Iscrizioni gratuite: il modulo è disponibile online al link 👉 www.tyckesport.it/attivita/stagione-sportiva-2526. Sport proposti: Badminton, Pickleball e tanti altri. Sede e contatti: Tycke Sport APD– 88046 Lamezia Terme (CZ) Presidenza: 328 318 3483 – Segreteria Organizzativa: 320 219 9404 Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ".