Lamezia, Tycke Sport porta il badminton tra i più piccoli: nuovo progetto alunni scuola primaria "Don Bosco"

Lamezia Terme - "Il badminton a Lamezia Terme non è un’improvvisazione, ma una realtà solida che si costruisce giorno dopo giorno. Tycke Sport APD annuncia ufficialmente l’avvio del progetto “Vola Con Noi 2025 ediz. 2026”, confermandosi per il secondo anno consecutivo nel territorio vincitrice del prestigioso bando federale promosso da FIBa (Federazione Italiana Badminton) e Sport e Salute" è quanto si legge in una nota della Tycke Sport APD .

Dalla Baddy Cup al futuro: il progetto nelle scuole

"Dopo lo straordinario successo dell’edizione 2025 presso il Liceo Scientifico di Lamezia Terme — culminato il 19 dicembre scorso con la Baddy Cup che ha coinvolto circa 200 studenti — Tycke Sport porta ora il volano tra i più piccoli. Il nuovo progetto - informano - coinvolgerà le classi seconde e terze della scuola primaria "Don Bosco"".

"Si tratta - precisano - di un riconoscimento di eccezionale valore: Tycke è risultata vincitrice occupando uno dei soli sette posti disponibili in tutta Italia, un traguardo che premia la qualità tecnica e progettuale dell'associazione, attiva con il badminton sul territorio lametino sin dal 2014. Il percorso, che vede Tycke nel ruolo di tutor dell'istituto, si concluderà a fine marzo con la Baddy Cup 2026".

Partner ufficiale di "RiGenerazioni": sport contro il disagio giovanile

"Tycke Sport - continuano ancora - consolida ulteriormente il suo ruolo di attore sociale primario annunciando la partecipazione come partner ufficiale del progetto "RiGenerazioni". L'iniziativa punta sulla rigenerazione dei luoghi per contrastare il crescente disagio giovanile. Il progetto vede il Comune di Lamezia Terme intervenire in qualità di collaboratore e sostenitore istituzionale, affiancato da una rete di partner tra i più qualificati del territorio. Anche in questo contesto, il badminton sarà la disciplina sportiva prevalente per coinvolgere e riqualificare il tessuto sociale giovanile".

Un impegno a 360 gradi: il Badminton come motore di crescita

"In ogni progetto portato avanti da Tycke Sport, il badminton - sottolineano - è sempre la disciplina prevalente, utilizzata come strumento educativo, inclusivo e agonistico. Inclusione e Recupero: Capofila del Progetto Carceri 2024 presso l’IPM di Catanzaro (con Lucky Friends e Mamas Lucky) e vincitrice del progetto “Superabilities” della Regione Calabria, con il badminton protagonista assoluto per l'inclusione di persone con disabilità e soggetti indigenti. Scuola e Territorio: Oltre alla primaria, partirà a febbraio "Scuola Attiva Junior" per 28 classi della Media Don Bosco. I tecnici Tycke sono inoltre attivi con SAJ, negli istituti "Casalinuovo" e "Patari–Pascoli" di Catanzaro e in altri 4 istituti del circondario, sempre con focus specifico sul badminton. Sostegno alle Famiglie: Tycke è assegnataria del Fondo Dote Famiglia e accreditata per i Voucher Sportivi della Regione Calabria, garantendo l'accesso gratuito alla pratica sportiva. Trasparenza e Serietà: Con 97 tesserati nel 2025 e la gestione della palestra "Don Bosco" dedicata, l'associazione conferma la propria solidità con l’approvazione anticipata del bilancio avvenuta il recente 12 gennaio, un segnale di correttezza gestionale che non lascia spazio all'improvvisazione".

"Il badminton a Lamezia non si improvvisa, si costruisce," dichiarano i vertici di Tycke Sport. "Siamo orgogliosi della partnership in 'RiGenerazioni' e del sostegno del Comune e degli altri qualificatissimi partner. In tutti i nostri progetti, il badminton è sempre prevalente e centrale: è la nostra firma. Grazie ai Voucher, alla Dote Famiglia e ai progetti federali, la nostra competenza continua a trasformare il territorio."

"Con l’augurio - concludono - di un 2026 ancora più ricco di successi, Tycke Sport ringrazia Sport e Salute, FIBa Nazionale, FIBa Calabria, il Comune di Lamezia Terme, la Provincia, la Regione Calabria e tutta la comunità sportiva calabrese, augurando alla città, anche con l’apertura del nuovo Palazzetto dello Sport, nuove opportunità di crescita per lo sport e per il territorio, attraverso attori qualificati presenti fattivamente ed in maniera incisiva sul territorio!.