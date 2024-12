Maggisano della Libertas Lamezia conquista per la terza volta la Stracollina Trail

Lamezia Terme - Domenica 15 dicembre a Mottola con la Stracollina Trail si è conclusa la 9° e ultima tappa del Puglia Trail. Gara di 16km con 280m di dislivello organizzata dalla Correre è Salute Mottola che vede alla partenza quasi 350 atleti con partenza e arrivo dalla Tenuta Donna Teresa. Un percorso immerso nei fantastici paesaggi naturalistici di Mottola. Dopo un’ora di gara si vede sbucare il primo assoluto Maggisano che con il tempo di 1.04.17 conquista per il terzo anno consecutivo la Stracollina Trail precedendo Vito Locaputo 1.06.21 e Pinto Antonio Rosario 1.07.56.

L'atleta sanpietrese tesserato per la Libertas Atletica Lamezia ha detto: “è stato un percorso un po’ duro per il terreno bagnato ma come sempre mi sono divertito. Complimenti agli organizzatori, dedico tutte queste tappe alla mia famiglia che fin dall'inizio è stata presente a sostenermi e incoraggiarmi”.