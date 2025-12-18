Nuoto, Gianluca Pittelli e Gabriele Mascaro unici due atleti calabresi ai Campionati Italiani Assoluti

Lamezia Terme - L’esperienza di Gianluca Pitelli e Gabriele Mascaro ai Campionati Italiani Assoluti rappresenta un risultato di enorme valore, non solo per la Kairos Nuoto, ma per tutto il territorio di Lamezia e per la Calabria. I due atleti della piscina comunale “Salvatore Giudice” sono infatti gli unici due agonisti tesserati con una società calabrese ad aver conquistato questo traguardo, a testimonianza di un percorso di crescita costruito giorno dopo giorno, con impegno, determinazione e professionalità. Un vero orgoglio per tutto il team della Piana e per lo staff che lavora dietro le quinte: dal direttore tecnico Francesco Strangis, al vice Niccolò De Giorgio, al preparatore atletico Antonello Masala, supportati costantemente da Angelo Ventura e da mister Armando Labonia.

Nello specifico, Gianluca Pittelli, con un tempo pari a 1’01”6, si è piazzato al quarto posto tra i Juniores nella gara dei 100 rana, mentre Gabriele Mascaro, nei 200 dorso, con il tempo di 2’00”3, ha migliorato il suo tempo e ha conquistato il pass per i Criteria 2026.

"L’obiettivo – ha spiegato mister Strangis - era quello di migliorarsi e portare in alto il nome della nostra terra, con la consapevolezza di essere parte di una manifestazione che riunisce i migliori atleti italiani, molti dei quali erano reduci dagli Europei. Un’esperienza da vivere fino in fondo, con la testa alta e il cuore pieno d’orgoglio per il lavoro fatto fin qui".