Nuova iniziativa Tycke Sport a Lamezia: "Genitori e figli, è il momento di scendere in campo insieme"

Lamezia Terme – “Genitori e figli, è il momento di scendere in campo: insieme!”. Una nuova iniziativa dedicata a famiglie e bambini arriva in città: “Bad&Pick Family”, la campagna che invita genitori e figli a praticare insieme sport come badminton e pickleball, con l’obiettivo di combattere la sedentarietà e promuovere l’inclusione sociale. L’iniziativa nasce dal lavoro di progetti sociali già attivi sul territorio, tra cui Sport di tutti carceri minorili, Fondo Dote Famiglia, Superabilities, integrazione culturale tra nazionalità, Voucher Calabria con i Giovani, partnership per il Bando Concilia e attività nelle scuole di Lamezia e Catanzaro. L’offerta - fanno sapere dalla Tycke Sport - è imperdibile: sport gratuito per tutto il 2026, sia per i genitori sia per i figli, con allenamenti ogni lunedì alle ore 17:00 presso la palestra Don Bosco di Lamezia Terme e in una seconda sede che sarà comunicata a breve.

L’iniziativa è aperta a tutti i bambini già tesserati o che hanno partecipato ai progetti scolastici, ma anche a chi vuole semplicemente divertirsi con il proprio figlio e vivere insieme l’esperienza dello sport. I posti sono limitati e la campagna sarà attiva fino al 31 dicembre 2026, offrendo un’opportunità unica di condividere movimento, gioco e valori inclusivi in famiglia.