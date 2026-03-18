Subbuteo, Virtus Calabria e i giovani under protagonisti a Paola nel trofeo Carlo Carretto

Paola (Cosenza) - Subbuteo, la Virtus Calabria a Paola. Domenica 15 marzo a Paola è andato di scena il trofeo Carlo Carretto, torneo di subbuteo valido per il circuito regionale calabrese, ma che vedeva la presenza anche di giocatori lucani e pugliesi. Sette i giocatori della Virtus Calabria presenti, tre Open (Pagano, Giummo e De Santis A.) e ben 4 Under (Pujia, Pulici, Parlatore e De Santis F). Nell'Open buone prove ma nessun sussulto mentre sono ancora una volta gli Under a dare soddisfazioni al sodalizio calabrese, dimostrando, nonostante i pochi mesi di attività, di potersela giocare con avversari con maggiore esperienza.

De Santis F. con i suoi 10 anni, è il più piccolo del torneo ma sui panni verdi di Paola non si nota. Parlatore, nonostante il poco allenamento gioca, combatte e perde solo ai quarti di finale nello scontro fraticida con Pulici, che arriverà fino alla semifinale. Buona anche la prova di Pujia, che pareggia nel girone con il vincitore del torneo, il paolano Cuzzocrea e perde ai quarti con l'altro finalista. Per la cronaca, il tabellone Open verrà vinto dal fortissimo Vittorio Cribari dell'AS Cosenza. Per la Virtus Calabria altra esperienza agonistica utile alla crescita tecnica, ora si torna al lavoro sul territorio e agli allenamenti nelle sedi di Via Trento a Lamezia Terme e Via Lenza a Catanzaro.