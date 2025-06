Oltre 300 bambini al Centro Federale FIGC LND di Catanzaro per il XXIV Fun Football regionale 2025

Catanzaro - È stata una grande festa per i Piccoli Amici e i Primi Calci di tutta la Calabria quella di ieri pomeriggio al Centro Federale Meridionale FIGC - LND di Catanzaro, dove è andata in scena la 24esima edizione del Fun football regionale. Oltre 300 bambini di sedici scuole calcio delle diverse delegazioni (U.S. Catanzaro 1929, ASD Kennedy Aquile, ASD Vigor Catanzaro, ASD Esperanza, ASD Morrone, ASD Coscarello Castrolibero, ASD Taverna Academy, ASD Soccer Montalto, Asd Costa del Lione c/5, ASD Calcio Lamezia, ASD Sporting Club Corigliano, SSD arl Segato, US Vibonese Calcio Srl, ASD SC Alessandro Rosina, ASD Campioni Cutro, ASD Taurianova Academy) hanno risposto all’appello del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per dare vita a un incontro ludico- sportivo ricco di emozioni. La sfilata delle squadre ha aperto la manifestazione, facendo sì che il campo verde, accogliendo i piccoli giocatori, assumesse plurime sfumature di colori. Ed è stato il "colore" a caratterizzare l'evento che, dopo la festosa sfilata, è proseguito con la consueta accessione della fiaccola, seguita dal canto dell'Inno d'Italia, ancora più doveroso nel giorno della Festa della Repubblica.

L'esultanza al termine dell'Inno ha lasciato poi il posto ai saluti del Coordinatore SGS Calabria, Massimo Costa, che si è rivolto ai genitori presenti sugli spalti, evidenziando l’importanza della famiglia come polo educativo, che deve condurre i figli a crescere all'insegna del divertimento, di valori sani e di uno sport che non ricerca la vittoria ad ogni costo. Inoltre, ha ringraziato il presidente del Comitato Regionale Calabria LND, Saverio Mirarchi, per la concessione del campo, e tutto lo staff, composto da Fabio Loprete, Riccardo Cannizzaro, Vittoria Froiio, Alessandra Parentela, il maestro dello Sport Francesco Fratto, Domenica De Miglio, Francesco Fuscaldo, Raffaele Villaverde, Simone Mirarchi, Marco Scappatura, Antonia Casile, Carlo Lico e Fabio Amendola, che ha collaborato attivamente per la buona riuscita della festa. Un altro grazie è stato rivolto a Pino Luciano per il contributo in consolle. I bambini, trascinati dal gioco e sostenuti da allenatori e familiari, si sono davvero divertiti. Lo stare insieme è stato l'elemento fondamentale. D'altronde, la condivisione di una forte passione, come quella per il pallone, e l'aggregazione rappresentano gli ingredienti tipici delle manifestazioni del Settore Giovanile e Scolastico, che mirano a valorizzare sempre e in particolare l'aspetto ludico. Al termine della festa sono stati consegnati gli attestati di partecipazione. Una consegna ancora contraddistinta dalla gioia dei piccoli protagonisti, che non dimenticheranno il pomeriggio speciale trascorso insieme.