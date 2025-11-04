Ottima prova del Basketball Lamezia, 51-73 il punteggio finale contro Pirossigeno Cosenza

Lamezia Terme - È stata un’ottima prova, caricata da un’assidua e pressante difesa, quella dei ragazzi del Basketball Lamezia che, nella quinta giornata del campionato di DR1, hanno tentato di fermare i cosentini della Pirossigeno Basket mettendoli in difficoltà, soprattutto al tiro. Il punteggio è ovviamente dalla parte dei lupi, ma l’andamento della partita è stato intenso e dinamico tanto da arrivare a -4 punti a 2.18 del secondo quarto. "Al contrario delle altre gare, siamo andati meglio nella gestione dei palloni offensivi – ha dichiarato Alfredo Lazzarotti, numero 6 e senior della squadra. Stiamo crescendo molto, anche nei passaggi e stiamo giocando di squadra. Sicuramente c’è da migliorare in attacco, proprio nei passaggi, oltre al fatto che stiamo lavorando tantissimo sulla difesa. Questo è un percorso che abbiamo costruito ad agosto e che sta procedendo".

La compagine cosentina ha fatto affidamento su Guzzo e Giampà e i loro rispettivi 16 punti, ma i lametini non sono stati da meno lottando su ogni palla proprio grazie a una costante e alta difesa, che li ha anche portati a oltrepassarli nei parziali centrali: "La concentrazione difensiva è stata più alta rispetto al solito, abbiamo ancora qualche problema di comunicazione in campo, ma si riparte con la stessa consapevolezza dell’inizio. Siamo una squadra giovane che deve crescere. Tanti ragazzi dell’under 17 e 19, infatti, stanno crescendo molto. Il lavoro è quello giusto e, prima o poi, i frutti arriveranno" conclude Lazzarotti.

In un Palagagliardi ormai sempre pieno e scrosciante di tifosi, soprattutto giovanissimi, il Basketball Lamezia sta iniziando a premere sì sull’acceleratore, ma con una consapevolezza delle proprie capacità di squadra sempre più crescente. E come ha sottolineato il presidente Massimiliano Serrao, durante l’urlo finale che portava ad unire i pugni stretti di tutti i giocatori che lo ascoltavano, "il nostro campionato comincia oggi". Prossima gara: Basketball Lamezia vs Pallacanestro Viola sabato 8 novembre, ore 19.30, Palestra Archi del rione Archi, Reggio Calabria.

Basketball Lamezia – Pirossigeno Cosenza Basket: 51 – 73 (11-25, 19-18, 12-9, 9-21)

Basketball Lamezia: Cerra 5, Fazzari, Lazzarotti A. 3, Antonicelli 5, Mammoliti 2, Bova 2, Lazzarotti R. 4, Vescio 3, Augello 8, Verso, Mazzei 11, Molinaro 8.

Pirossigeno Cosenza Basket: Ginefra 5, Guzzo 16, Madrigrano 13, Montemurro 12, Giampà 16, Lonetti , Russo 6, Miscimarra, Lappano, Diatta 1, Carofiglio 2, Appeso.