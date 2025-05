Pace e Sport, svolta la fase regionale dei "Giochi della Gioventù"

Catanzaro - All’insegna della Pace e dello Sport, che nacque in origine per evitare le guerre, dopo la Fase Provinciale per la Scuola Primaria, si è svolta lo scorso 20 maggio a Catanzaro, tra il Centro Federale della FIGC e il Campo Scuola “Pietro Mennea”, la Fase Regionale dei “Giochi della Gioventù”, che ha visto la partecipazione di 900 alunne ed alunni delle Classi della Scuola Secondaria di I Grado, provenienti dagliIstituti Comprensivi di tutta la Calabria. La manifestazione, che coinvolge Sport e Salute, diversi Ministeri, tra i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI), la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e il Baskin, facente parte dell’EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi), ha permesso la qualificazione delle alunne e degli alunni che, accompagnati dai rispettivi docenti, comporranno la rappresentativa regionale Calabria alla Fase Nazionale in programmazione il 26 e 27 maggio a Roma presso lo Stadio Olimpico.

I Programmi delle Federazioni Sportive hanno evidenziato la necessità del rapporto Scuola Sport, rappresentato dalle stesse Federazioni, proprio perché l’attuale era digitale, per quanto necessaria ed irreversibile, se non bilanciata da una corretta attività motoria, può essere la causa di difficoltà nei giovani nel gestire il proprio corpo in movimento. Difficoltà che iniziative come i “Giochi della Gioventù” possono affrontare e risolvere. L’eventuale pratica costante delle discipline sportive, sia a livello promozionale che più propriamente agonistico, riguarda però l’uso di strutture ed impianti che in Calabria, laddove presenti, sono in molti casi non agibili o mancano della manutenzione necessaria. Il problema è sia culturale che amministrativo. Il Progetto “Giochi della Gioventù” evidenzia la necessità di una pratica sportiva per la formazione dei giovanissimi e dei giovani ma si scontra sulla possibilità di attuarla. Sia la Fase Provinciale che quella Regionale dei “Giochi della Gioventù” hanno richiamato con i partecipanti queste esigenze che non possono essere disattese. Un dovuto ringraziamento, per aver ripreso una tradizione ferma dal 1996, va a “Sport e Salute”, all’Ufficio Scolastico Regionale, alle Federazioni partecipanti, che hanno realizzato i Programmi previsti dai Giochi, ma soprattutto agli Istituti Comprensivi per il lavoro dei docenti e per la partecipazione numerosa di alunne ed alunni per aver riempito i campi da gioco con giornate di Sport e di divertimento nella Fase Provinciale e Regionale dei “Giochi della Gioventù”. La Fase Regionale del 20/05/2025 ha qualificato i partecipanti che comporranno la rappresentativa della Regione Calabria per la Fase Nazionale dei "Giochi della Gioventù", che, come riportato, si terrà allo Stadio Olimpico di Roma il 26 ed il 27 maggio prossimi. In attesa non si può che augurare un grande “In bocca al lupo” alle giovani ed ai giovani calabresi!