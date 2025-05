Prima trasferta internazionale per il calabrese Maggisano agli europei master di corsa in montagna

Lamezia Terme - Saranno in programma dal 29 maggio al 1 giugno in Sicilia a Nicolosi in provincia di Catania gli Europei Master Athletics di corsa in montagna. Si correrà su un percorso alle pendici dell'Etna sulla distanza di 31km con un dislivello di 1745m. Oltre 15 le Nazioni presenti, tra cui spicca il nome del Calabrese Antonino Maggisano originario di San Pietro a Maida tesserato per l'ASD Marathon Cosenza, presente a rappresentare l'Italia.

Maggisano ha un curriculum di campione italiano master 35 di corsa in montagna nel 2023,campione italiano master 35 di trail corto km 30 nel 2023,vincitore del circuito trail al sud 2023 e vincitore del circuito Puglia trail 2023 e 2024. Pronto ad affrontare questa nuova e bella esperienza afferma: sarà una gara emozionante, non capitano tutti i giorni queste gare quindi va vissuta al meglio, già essere là mi rende felice, ho cercato di dare il massimo impegno negli allenamenti che sono diversi da una corsa su strada e abbastanza impegnativi, spero di poter correre questa gara come uno dei miei grandi sogni e di dare tutto per l'Italia.