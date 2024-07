Pattinaggio artistico, atleti di Lamezia Federica Gaetano e Gianfranco Antonio Felletti campioni d'Italia

Lamezia Terme - Si è svolto dal 15 al 28 luglio al Palapredieri di Piancavallo, in Friuli Venezia Giulia, il Campionato Italiano di pattinaggio artistico. In particolare, sabato 27 Luglio sono scesi in pista gli atleti partecipanti alla specialità “Coppia Artistico”. L’asd pattinaggio Lamezia ha gareggiato con la coppia formata da Federica Gaetano e Gianfranco Antonio Felletti (categoria Divisione Nazionale A) accompagnati dagli allenatori Ilenia Graziano e Fabio Paviglianiti. L’organizzazione è stata affidata dalla FISR alla Polisportiva Eurosportvillage Asd. Fitto il calendario che ha visto gareggiare in diverse specialità più di 430 atleti provenienti da tutta Italia.

Gli atleti lametini, con una grande performance, piena di tecnica ed eleganza, hanno conquistato il titolo di “Campioni d’Italia” per il 2024. Si tratta di un traguardo storico, nonché del giusto premio per il settore artistico della società lametina, ormai da anni protagonista nel panorama artistico nazionale. A fine gara, i due coaches, visibilmente commossi, hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ci aspettavamo grandi cose da parte di questi ragazzi i quali, con sacrificio e costanza nei tantissimi allenamenti sostenuti, sono riusciti a salire meritatamente sul gradino più alto del podio".