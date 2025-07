Presentati a Gizzeria i IKA Youth European Championships & Formula Kite Grand Prix

Gizzeria - "Gli spazi dell'Hang Loose Beach di Gizzeria ospitano, dal 1 al 6 luglio, uno degli eventi più importanti nel panorama del kitefoil: IKA Youth European Championships & Formula Kite Grand Prix, valido per il ranking mondiale della classe olimpica. Quattro giorni di intense competizioni, un’occasione unica per mettere in mostra i giovani talenti internazionali in un contesto di altissimo livello tecnico" èquanto si legge in una nota. "Oggi, 1 luglio, il programma ha previsto la conferenza stampa di presentazione a cui hanno partecipato il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l’Amministratore Unico di SACAL Marco Franchini, il vicesindaco di Gizzeria Antonio Arcieri, il Consigliere Nazionale FIV Fabio Colella, il Presidente dell’Associazione Internazionale Kiteboarding Mirco Babini".

"Vengo sempre qui perché sono molto riconoscente a Luca Valentini, che organizza da ormai 13 anni manifestazioni di questa portata," ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto "Le istituzioni e la regione possono favorire una narrazione positiva della Calabria attraverso investimenti sull’incoming turistico e sugli aeroporti, per garantire a tutti la possibilità di raggiungere la nostra regione. Ma se nel territorio non ci sono imprenditori capaci, che amano la Calabria e vogliono portare avanti queste sfide, tutti questi sforzi rischiano di essere vanificati. Sono felice di essere al fianco di imprenditori come Luca Valentini, che da anni organizzano eventi di grande attrattività turistica, oltre che di altissima caratura sportiva internazionale e mondiale." In merito alle potenzialità del territorio, il presidente Occhiuto ha poi aggiunto: "Tra tutti i luoghi in cui si può praticare il kite, la Calabria possiede probabilmente il mix più straordinario di vento, mare e bellezze naturali. Per questo, voglio ringraziare Luca Valentini per aver creato questa grande opportunità e tutti gli organizzatori per aver creduto in questa realtà, trasformandola in una delle capitali mondiali del kite."

"Per oltre un decennio, Gizzeria si è consolidata come una delle tappe più importanti del circuito internazionale del kitefoil, attirando atleti di livello mondiale e offrendo condizioni uniche.” Afferma Luca Valentini, organizzatore dell’evento, che continua: “Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa crescita e di vedere come, anno dopo anno, il nostro impegno si traduca in eventi di grande fascino e impatto. Questa manifestazione rappresenta non solo un momento di alta competizione, ma anche un motore di sviluppo e promozione del territorio, in cui sport, sostenibilità e ambiente si incontrano per creare un patrimonio di valore che può fare da traino al turismo e all’economia locale."

Da parte sua, il presidente di IKA, Mirco Babini, ha sottolineato: “Tante cose sono partite da qui 13 anni fa. Abbiamo creduto da subito nelle potenzialità di Gizzeria. Ci troviamo a ricandidare tutti gli anni Gizzeria all’interno del calendario mondiale e troviamo il 100% dei sì, da parte di presidenti, responsabili, direttori tecnici di tantissime federazioni. Questa manifestazione internazionale rappresenta il risultato di un lungo lavoro di squadra e di una collaborazione che ha portato Gizzeria ai vertici del circuito mondiale del kitefoil.”

Ancora, Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL, ha sottolineato: "Il sistema aeroportuale di Calabria è di fondamentale importanza per garantire una logistica efficiente e sostenibile a livello internazionale. La lungimiranza di sviluppare tutti gli aeroporti fa sì che il turista possa raggiungere le destinazioni finali con dei transfer molto brevi dall’aeroporto. Questo, oltre alle condizioni climatiche estremamente fortunate fa sì che questa location possa aspirare a qualcosa di grande e di veramente importante anche nel settore velistico. Complementare al vento ci sono tutta una serie di iniziative che comunicano una Calabria attenta all’ambiente, di sport che significano libertà, rispetto dell’ambiento. L’impegno nostro è quello di poter supportare tutti gli investitori soprattutto in quest’area che stanno lavorando al miglioramento di questa costa.”

Calendario delle giornate

"Dopo la conferenza stampa - informano - si è svolta una practice race in preparazione alle serie di prove ufficiali. Da domani, 2 luglio, partono le open series con Silver e Gold che termineranno sabato, mentre domenica 6 ci saranno le medal series: le fasi finali dove i migliori 10 si sfideranno per i titoli. I campioni saranno incoronati domenica pomeriggio con la cerimonia di premiazione. Si prospetta una settimana intensa con tantissima azione e una battaglia serrata per la conquista del titolo. L'evento è organizzato dal Circolo Velico Hang Loose in collaborazione con IKA (International Kiteboarding Association), FIV (Federazione Italiana Vela), CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), con il supporto di Calabria Straordinaria. La manifestazione è sponsorizzata da Volkswagen Veicoli Commerciali Chiappetta. Durante tutta la durata della competizione, sarà possibile seguire gli aggiornamenti live, i risultati e i contenuti esclusivi sui canali social di IKA, offrendo agli appassionati un’anticipazione del futuro dello sport del kitefoil".