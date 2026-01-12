Prima Categoria: La Promosport passa a Soveria Mannelli e balza in vetta

Soveria Mannelli – Basta una rete di Sano, alla Promosport, per aggiudicarsi il derby “mare-monti” valido per la penultima giornata di andata del girone B di Prima Categoria e giocatosi ieri pomeriggio sulla terra battuta del “Leo” di Soveria Mannelli. Pronostico della vigilia rispettato, insomma, dato che sia i biancazzurri che i giallorossi del Reventino hanno sin qui avuto un rendimento migliore in campo avverso. Il segno “ics” era, poi, quello meno “probabile” a verificarsi considerato che, se da un lato la Garibaldina non aveva mai pareggiato tra le mura amiche, dall’altro la Promosport non lo aveva mai fatto in trasferta.

Quinta vittoria consecutiva, nonché sesta nelle ultime sette giornate, per la formazione di mister Viterbo, la quale, complice il rinvio per neve del derby cittadino tra Stelle Azzurre e Silana ed il pari del Cutro in casa del Cus Unical, balza, almeno provvisoriamente, da sola in vetta. 29, infatti, i punti dei lametini contro i 28 della Silana, i 27 del Cutro ed i 26 dello Scandale. Gallo e compagni si confermano la compagine dal rendimento esterno migliore. Lontano dal “Riga” hanno infatti raccolto, sin qui, ben sei affermazioni, nessun pari ed un solo kappaò. Quarta battuta di arresto consecutiva, di contro, per i giallorossi, che, ad ogni modo, vedono il proprio margine di vantaggio sulla zona play-out assottigliarsi di una sola incollatura, da quattro a tre lunghezze per la precisione.

La cronaca della gara

Ospiti nell’occasione orfani degl’influenzati Saladino, Manuel Perri, Galloro e Santacroce. Tra le fila locali, invece, un solo forfait, ma di peso trattandosi del capocannoniere della squadra Dennis Chiodo. L’ex Sambiase si fa infatti male durante il riscaldamento pre-gara e va in panchina giusto per numero.

Parte subito forte la Promosport. Decio imbecca in profondità Sano il quale brucia in velocità il difensore avversario, si scontra con Marchese in uscita ed insacca. L’arbitro però annulla rilevando un fallo del centravanti sul portiere. Al 3’ sempre Decio innesca nuovamente l’ex Excalibur che entra in area e calcia, trovando la provvidenziale respinta, quasi sulla linea di porta, di un difensore giallorosso che evita pure il possibile tapin dell’accorrente Piacente. Insiste la squadra biancazzurra: punizione dai venticinque metri di Corigliano per l’incornata di Morelli che trova la grande respinta del portiere locale, Sano ribadisce in rete ma il signor Sicilia invalida nuovamente, stavolta ravvisando una presunta posizione di off-side di Morelli. Al 17’ quest’ultimo crossa in area, Sano spizzica per Russo che, sempre di testa, sfiora la traversa. Il gol ospite è ormai nell’aria e si materializza al 26’, allorquando Corigliano innesca Russo il quale salta il diretto avversario e porge un “cioccolatino” a Sano che deve giusto spingere in rete. Nono gol in campionato, dodicesimo se consideriamo anche le gare di Coppa Calabria, per l’ex punta dell’Excalibur.

Due giri di lancette dopo, la Garibaldina si rende per la prima volta pericolosa. Spunto di Mattia Perri e passaggio per Gentile, il cui diagonale dal limite sfiora il palo. Ritrova coraggio la squadra del Reventino che, al 35’, con un calcio di punizione di Gigliotti impegna Vecchio alla respinta in fallo laterale.

Anche la seconda frazione di gioco inizia nel segno della Promosport. Kamel, servito da Piacente, calcia al volo, dal limite, trovando la grande risposta di Marchese. Più comoda la parata che deve invece compiere sul successivo piazzato di Russo. Al 13’ veloce ripartenza di Gallo e compagni con Sano che scarica su Russo, il cui diagonale esce di non molto. Poco dopo, nuova comoda parata di Marchese su punizione dalla distanza di Corigliano. Al 19’ l’episodio che avrebbe potuto influire sull’inerzia della sfida. Mattia Perri salta Delfico, e Kamel, già ammonito, s’immola per evitarne l’ingresso in area. Contatto tra i due e fallo, con annesso secondo “giallo”, per l’ex centrocampista dell’Audace Decollatura che lascia, così, i suoi in dieci. Nulla di fatto, invece, sulla seguente punizione dal limite battuta dallo stesso Perri. Dopo giusto una sessantina di secondi, Gentile, in mischia, trova quella che sarebbe la rete dell’1-1, ma il direttore di gara non convalida ravvisando un presunto tocco di mano dell’attaccante giallorosso. Nei 25’ finali la Garibaldina continua a premere sull’acceleratore alla ricerca del pareggio, non andando, però, oltre la battuta di una sfilza, addirittura quattro negli ultimi 5’, di tiri dalla bandierina. Anzi, sono i lametini a sciupare due buone occasioni in contropiede: dapprima Sano calcia di poco fuori su assist del subentrato Martinez, quindi, sempre l’ex Excalibur, sceglie l’azione in solitaria, sparando alto, invece di servire Piacente, ottimamente posizionato davanti la porta soveritana. Nonostante i 6’ di recupero, il risultato non cambia più, con i biancazzurri che portano a casa tre punti pesantissimi.

Promosport che tornerà in campo già dopodomani, mercoledì 14 gennaio, per ospitare al “Riga”(ore 14:30) il Città di Siderno nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Calabria. Si ripartirà dall’1-0 dell’andata a favore dei lametini.

GARIBALDINA – PROMOSPORT LAMEZIA 0-1

GARIBALDINA: Marchese, De Grazia, Bianco (43'st Piccoli), Gigliotti (24'st Buso), Bonacci, Diallo (39'st Costanzo), Gentile, Olami, Perri, Annone, Darboe. In panchina: Caruso M., Cardamone, Caruso G., Chiodo D. Allenatore: Perrone

PROMOSPORT LAMEZIA: Vecchio, Delfico, Morelli, Decio, Gallo, Corigliano, Kamel, Piacente, Vaccaro, Russo (26'st Martinez), Sano (44'st Gaetano). In panchina: La Porta, Cullice, Crapella, Liparota, Bechar, De Moro. Allenatore: Viterbo

ARBITRO: Daniel Sicilia di Cosenza

MARCATORI: 27'pt Sano

NOTE: espulsi, al 19’st Kamel (P) per doppia ammonizione ed a fine gara il dirigente Chiodo E. (G) per proteste. Ammoniti Annone (G), Olami (G), Kamel (P), Marchese (G), Bianco (G), Sano (P), Viterbo (P), Chiodo D. (G). Recupero: 1’pt e 6’st

Ferdinando Gaetano