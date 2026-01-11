Promozione, Atletico Maida battuto dalla capolista Deliese: resta a + 6 sulla zona play-out

Palmi – Sconfitta sostanzialmente indolore per l’Atletico Maida che, sul sintetico del Lopresti di Palmi, deve arrendersi alla forza e caratura tecnica della capolista, nonché finalista perdente, ma da club di Promozione, della recente finale regionale di Coppa Italia, Deliese. Aspromontani che restano così primi con tre lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice San Nicola Chiaravalle Soverato. I giallorossi di mister Giuseppe Saladino conservano, dal canto loro, i sei punti di vantaggio sulla quintultima posizione, ora condivisa da Pizzo e Capo Vaticano. E pazienza se si è interrotta la mini striscia utile di due giornate con la quale avevano chiuso il 2025. La compagine di Delianuova resta l’unica ancora imbattuta tra Eccellenza e Promozione calabrese, nonché, sempre considerando i due maggiori tornei regionali, la miglior difesa. Va dato comunque merito ai maidesi di essere stati capaci di rifilare ben due gol ad una retroguardia, quella amaranto, che prima di oggi pomeriggio ne aveva incassati appena quattro nelle precedenti quindici giornate.

La cronaca del match

In “casa” della prima della classe, mister Saladino deve fare a meno degl’infortunati, o comunque acciaccati, Rubino, Lucia, Nicolazzo e Foderaro, quest’ultimo comunque accomodatosi in panchina. Out anche il 2007 De Luca a causa di un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. Gettato subito nella mischia il 2006 Natale Caputo, terzino sinistro già in forza all’Atletico nella passata stagione e che aveva cominciato l’attuale con la Palmese.

Prima del fischio d’inizio il presidente Sgrò ed il vice Tropea hanno omaggiato il massimo dirigente della Deliese di una targa celebrativa per la finale di Coppa Italia giocata domenica 4 gennaio al cospetto della D.B. Rossoblù Luzzi. Al contempo i calciatori e lo staff tecnico dell’Atletico hanno concesso la passarella d’onore ai calciatori avversari.

Primo tempo parecchio equilibrato. La fase di studio si spezza al 25’ quando Angulo, da rapace d’area, si avventa su un cross basso dalla destra infilando all’angolino più lontano. Il Maida non si disunisce e dopo una decina di minuti si rende molto pericoloso con la botta a colpo sicuro di Persico G., al termine di una bella azione corale, che esalta i riflessi di Licastro. In avvio di ripresa Gullo colpisce l’esterno della rete. Al 5’ non sbaglia invece il solito Angulo, lesto a ribadire in rete una corta respinta di Iozzi su punizione dal limite. I giallorossi perdono anche Balde per infortunio. Al 15’ arriva il tris degli aspromontani firmato da Sarantonelli. Neanche stavolta Scalese e compagni alzano bandiera bianca, trovando il gol con Grande, bravo ad eludere la marcatura di Angulo ed insaccare, in semirovesciata, su corner del capitano. A metà frazione la Deliese trova il 4-1 che chiude virtualmente i giochi, grazie a Versaci il quale dal vertice sinistro trova il gol della domenica mettendola sotto il sette. Poi l’Atletico protesta vanamente per un presunto fallo di un difensore amaranto, ma per l’arbitro c’è un tocco di mani di un avanti ospite. Al 33’ il signor Belcastro indica invece il dischetto per punire un atterramento in area di Grande ad opera di Kebe. Dagli undici metri Scalese non sbaglia, mettendo a segno il suo sesto centro stagionale. Quasi al novantesimo Gullo sfiora la rete che avrebbe riaperto i giochi sbucciando la conclusione su assist invitante del solito Scalese

DELIESE – ATLETICO MAIDA 4-2

DELIESE: Licastro, Battista, Manelli, Kebe, Salome (18’st Giorgio), Guerrisi, Sarantonelli (35’st Foti), Trentinella (24’st Carbone), Angulo (29’st Ibarguen), Versaci (34’st Papalia), Petricci. In panchina: Serrao, Spanò, Borghetto, Luvera. Allenatore: Parentela

ATLETICO MAIDA: Iozzi, Poli, Caputo, Balde (1’st Persico M.), Mascaro (5’st Michienzi), Grande, Talarico (18’st Cocola), Belpanno (39’st Salerno), Persico G. (29’st Tropea), Scalese, Gullo. In panchina: Soverina, Ferrise, Sirianni, Foderaro. Allenatore: Saladino

ARBITRO: Giuseppe Belcastro da Locri (D’Agostino da Catanzaro e Fascetti da Reggio Calabria)

MARCATORI: 25’pt Angulo (D); 5’st Angulo (D), 15’st Sarantonelli (D), 21’st Grande (AM), 26’st Versaci (D), 33‘st Scalese rig. (AM)

NOTE: gara giocata a Palmi per indisponibilità dell’impianto di Delianuova. Ammoniti Balde (AM) e Mascaro (AM). Recupero: 1‘pt e 4’st

Fer.Gae.