Serie D, Vigor Lamezia punita da un goal fantasma di Bonfiglio: l’Athletic Club Palermo passa 3-2

Lamezia Terme – Una buona Vigor Lamezia cede il passo al quotato Athletic Club Palermo nella sfida casalinga valida per la diciannovesima giornata del Girone I di Serie D. Al “D’Ippolito”, gara decisa al 72’ da un goal fantasma di Bonfiglio, che già al quarto d’ora del primo tempo aveva risposto al vantaggio biancoverde firmato Maimone (12’). Di Bongiovanni (59’) e Catalano su rigore (66’) le altre reti dell’incontro.

Cronaca

Primo tempo

10’ Colpo di testa di Del Pin sugli sviluppi del primo angolo della partita, palla alta

12’ Vigor in vantaggio. Filtrante di Pussetto per Maimone che infila Martinez in diagonale di prima intenzione

15’ Pari Athletic. Gli ospiti trovano subito il pari con un lampo di Bonfiglio che supera Iannì con un pregevole destro dalla trequarti

30’ Bonfiglio ancora pericoloso con un insidioso destro a giro deviato in angolo da un difensore

40’ Grillo si accentra e lascia partire un destro che sfiora il palo alla destra di Iannì

Secondo tempo

5’ Ci prova Grillo dalla distanza, Iannì è attento

7’ Ospiti vicini al sorpasso con Zalazar che manda d’un soffio sul fondo davanti a Iannì, solo illusione ottica del goal per lui

8’ Athletic ancora pericoloso con un destro di Bonfiglio di poco a lato

11’ Lancio sulla corsa per Spanò che controlla male la sfera favorendo l’uscita di Martinez

13’ Destro di Grillo bloccato a terra da Iannì

14’ Sorpasso Athletic. Sponda per Bongiovanni che porta in vantaggio i siciliani con un destro in corsa su cui Iannì non può nulla

21’ Pari Vigor. Calcio d’angolo di Catalano verso Spanò trascinato a terra da Vesprini, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto, Catalano spiazza Martinez e ristabilisce l’equilibrio

27’ L’Athletic trova la terza rete con un goal-non goal di Bonfiglio sugli sviluppi di un calcio di punizione di Grillo. Inutile il doppio salvataggio di Iannì

36’ Ordonez non trova la porta di testa su punizione di Catalano

48’ Cross da sinistra per Ordonez che al volo chiama Martinez alla deviazione in angolo

VIGOR LAMEZIA – ATHLETIC CLUB PALERMO 2-3

Marcatori: 12’ Maimone, 15’e 27’st Bonfiglio, 14’st Bongiovanni, 21’st rig. Catalano

VIGOR LAMEZIA: Iannì, Riga, Maimone, Spanò (23’st Errico), Pagano (32’st Colella), Morelli (23’st D’Anna), Sanzone, Staiano (9’st Bammacaro), Del Pin, Pussetto (9’st Ordonez), Catalano

A disp. Sabella, Turini, Andreassi, Amendola

All. Mancini

ATHLETIC CLUB PALERMO: Martinez, Vesprini, Sanchez, Mazzotta, Bongiovanni (42’st Anzelmo), Micoli, Bonfiglio, Zalazar, Zaic (23’st Bova), Grillo (34’st Faccetti), Rampulla

A disp. Di Maria, Torres, Matera, Palumbo, Panaro, Canniotto

All. Marino (Ferraro squalificato)

Arbitro: Tassano di Chiavari

Assistenti: Fantaccione di Cinisello Balsamo e Zebini di Rovigo

Note: Angoli 4-8; Ammoniti: Zaic, Vesprini

Espulsi: 32’st Pagano (V) dalla panchina per proteste

Rec. 1’ e 5’

Francesco Sacco