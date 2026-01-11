Serie D, Vigor Lamezia punita da un goal fantasma di Bonfiglio: l’Athletic Club Palermo passa 3-2

Lamezia Terme – Una buona Vigor Lamezia cede il passo al quotato Athletic Club Palermo nella sfida casalinga valida per la diciannovesima giornata del Girone I di Serie D. Al “D’Ippolito”, gara decisa al 72’ da un goal fantasma di Bonfiglio, che già al quarto d’ora del primo tempo aveva risposto al vantaggio biancoverde firmato Maimone (12’). Di Bongiovanni (59’) e Catalano su rigore (66’) le altre reti dell’incontro.
Cronaca
Primo tempo
10’ Colpo di testa di Del Pin sugli sviluppi del primo angolo della partita, palla alta
12’ Vigor in vantaggio. Filtrante di Pussetto per Maimone che infila Martinez in diagonale di prima intenzione
15’ Pari Athletic. Gli ospiti trovano subito il pari con un lampo di Bonfiglio che supera Iannì con un pregevole destro dalla trequarti
30’ Bonfiglio ancora pericoloso con un insidioso destro a giro deviato in angolo da un difensore
40’ Grillo si accentra e lascia partire un destro che sfiora il palo alla destra di Iannì
Secondo tempo
5’ Ci prova Grillo dalla distanza, Iannì è attento
7’ Ospiti vicini al sorpasso con Zalazar che manda d’un soffio sul fondo davanti a Iannì, solo illusione ottica del goal per lui
8’ Athletic ancora pericoloso con un destro di Bonfiglio di poco a lato
11’ Lancio sulla corsa per Spanò che controlla male la sfera favorendo l’uscita di Martinez
13’ Destro di Grillo bloccato a terra da Iannì
14’ Sorpasso Athletic. Sponda per Bongiovanni che porta in vantaggio i siciliani con un destro in corsa su cui Iannì non può nulla
21’ Pari Vigor. Calcio d’angolo di Catalano verso Spanò trascinato a terra da Vesprini, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto, Catalano spiazza Martinez e ristabilisce l’equilibrio
27’ L’Athletic trova la terza rete con un goal-non goal di Bonfiglio sugli sviluppi di un calcio di punizione di Grillo. Inutile il doppio salvataggio di Iannì
36’ Ordonez non trova la porta di testa su punizione di Catalano
48’ Cross da sinistra per Ordonez che al volo chiama Martinez alla deviazione in angolo
VIGOR LAMEZIA – ATHLETIC CLUB PALERMO 2-3
Marcatori: 12’ Maimone, 15’e 27’st Bonfiglio, 14’st Bongiovanni, 21’st rig. Catalano
VIGOR LAMEZIA: Iannì, Riga, Maimone, Spanò (23’st Errico), Pagano (32’st Colella), Morelli (23’st D’Anna), Sanzone, Staiano (9’st Bammacaro), Del Pin, Pussetto (9’st Ordonez), Catalano
A disp. Sabella, Turini, Andreassi, Amendola
All. Mancini
ATHLETIC CLUB PALERMO: Martinez, Vesprini, Sanchez, Mazzotta, Bongiovanni (42’st Anzelmo), Micoli, Bonfiglio, Zalazar, Zaic (23’st Bova), Grillo (34’st Faccetti), Rampulla
A disp. Di Maria, Torres, Matera, Palumbo, Panaro, Canniotto
All. Marino (Ferraro squalificato)
Arbitro: Tassano di Chiavari
Assistenti: Fantaccione di Cinisello Balsamo e Zebini di Rovigo
Note: Angoli 4-8; Ammoniti: Zaic, Vesprini
Espulsi: 32’st Pagano (V) dalla panchina per proteste
Rec. 1’ e 5’
Francesco Sacco
