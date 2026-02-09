Prima Categoria: ottava vittoria consecutiva per la capolista Promosport, Garibaldina sconfitta a Scandale

Lamezia Terme – Domenica in chiaro-scuro per le due compagini nostrane di Prima Categoria. Alla vittoria, in pieno recupero, della capolista Promosport, fa da contraltare la quasi tennistica sconfitta della Garibaldina a Scandale. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio come sono andate le cose nelle due sfide in questione.

Ottava, ma sarebbe stata la nona se non si fosse ritirato l’Academy Crotone, affermazione consecutiva della Promosport contro il Cus Unical. Al “Riga” finisce con lo stesso risultato del match d’andata, ma stavolta a parti invertite. Tre punti sofferti, ma meritati per quanto vistosi in campo, che consentono ai lametini di approfittare del turno di riposo osservato dalla vicecapolista Silana e quindi allungare a +4 sulla stessa. Da qui alla fine del torneo Gallo e compagni dovranno però riposare tre volte, contro le ormai due della squadra di San Giovanni in Fiore. Qualora la Promosport vincesse tutte le gare restanti, sarebbe, insomma, la sicura vincitrice del torneo.

Ma torniamo all’attualità, e quindi alla gara di ieri pomeriggio. Parte forte la squadra biancazzurra. Piacente imbecca Sano, atterrato da Montaldista, ma l’arbitro fa proseguire. All’8’ Corigliano scodella in area una punizione laterale per la botta al volo di Morelli di un soffio alta. Al 14’ nuovo assist di Piacente per Sano il quale salta Gencarelli ed insacca. Provano a reagire i rendesi, ma l’incornata di Rinaldi non inquadra lo specchio. A metà frazione i padroni di casa reclamano vanamente un possibile penalty per fallo da dietro su Kamel. 2’ dopo arriva, invece, l’1-1 del Cus. A firmarlo è Ierino su punizione dai venticinque metri. Tutto da rifare per la Promosport. Corner di Corigliano e inzuccata alta di capitan Gallo. Identico epilogo per il successivo piazzato di Sano. Fa la barba al palo, invece, lo stacco di Piacente su ennesimo tiro dalla bandierina di Corigliano. Così come sfiora di un niente l’incrocio la gran punizione da posizione defilata di Martinez. Specchio inquadrato, ma mira troppo centrale, sul nuovo colpo di testa, stavolta di Morelli, che chiude il primo tempo.

La ripresa inizia sulla stessa falsariga dei 45’ iniziali. Corigliano pennella in area, spizzicata di Piacente per l’accorrente Morelli che manca di un pelo la deviazione vincente. Al 7’ micidiale ripartenza locale di Galloro che perde però l’attimo per mettere Sano a tu per tu con Gencarelli. Poco dopo, lungo lancio di Piacente per Sano il quale rientra sul suo piede forte e calcia a botta sicura trovando, tuttavia, la decisiva deviazione in angolo di un difensore avversario. Il neo entrato Perri “rischia” di sbloccarla immediatamente, ma Gencarelli è prodigioso nel respingere in fallo laterale la sua punizione dal limite. Un nuovo grande intervento, il numero uno ospite lo sfodera su Sano al 26’. La gara del subentrato Perri dura giusto 20’ poiché si fa male e viene a sua volta sostituito da Santacroce. Al 37’ nuova doccia fredda per i ragazzi di mister Viterbo. Gli “universitari” si riconfermano cinici al massimo e ribaltano completamente il risultato grazie al tiro al volo, dalla media distanza, di quel Perrelli entrato da giusto un minuto. La Promosport non si demoralizza, però, e reagisce immediatamente. Corigliano viene atterrato mentre sta per avventarsi sulla respinta di Gencarelli. Rigore trasformato da Sano. Doppietta personale per l’ex attaccante dell’Excalibur che sale, così, a quattordici centri stagionali, di cui undici in campionato. Al primo dei 6’ di recupero, arriva anche la rete della vittoria lametina. Corner calciato dal solito Corigliano e Morelli stavolta non sbaglia. Secondo centro stagionale, dopo quello segnato in Coppa Calabria, per il classe ’92.

Nulla da fare, in quel di Scandale, per la Garibaldina, battuta 5-2. I crotonesi confermano l’imbattibilità casalinga mantenendosi in piena zona play-off, dovendo, tra l’altro, da qui alla fine fermarsi soltanto un’altra volta. I soveritani vedono svanire le già residue speranze di poter restare virtualmente in corsa per i play-off. Restano terzultimi ma non corrono alcun rischio, visto che, a seguito dei ritiri di Academy Crotone e Petronà, non sono più previste retrocessioni in Seconda dal girone B di Prima Categoria. Botta e risposta nei primi 20’, con Chiodo, al decimo centro personale, che replica a Galdran. Araldo riporta in vantaggio lo Scandale. Nella ripresa arrivano altre tre reti locali prima che, quasi allo scadere, il giallorosso Perri (undicesimo gol stagionale per lui) non accorci le distanze.

PROMOSPORT – CUS UNICAL 3-2

PROMOSPORT LAMEZIA: Vecchio, Morelli, Vaccaro, Galloro, Gallo, Decio (27’st Liparota), Kamel, Corigliano, Sano, Martinez (27’st Russo), Piacente (13’st Perri) (31’st Santacroce). In panchina: La Porta, Delfico, Gaetano, Saladino, Cullice, Cullice. Allenatore: Viterbo

CUS UNICAL: Gencarelli, Rinaldi, Tommasi, Montaldista, Filidoro, Likaj, Paciola (36’st Perrelli), Ierino, Costabile (10’st Conti), Bonofiglio (44’st Urso), Citrigno (46’st Astorino). In panchina: Amendolara, Lore, Esposito, Osso, Chiappetta. Allenatore: De Rose

ARBITRO: Bruno Antonio Capogreco da Locri

MARCATORI: 14’pt Sano (P), 26’pt Ierino (CU); 37’st Perrelli (CU), 39’st Sano (P), 46’st Morelli (P)

NOTE: espulsi, al 51’st Conti (CU) per doppia ammonizione ed a fine partita Urso (CU) per proteste. Ammoniti Paciola (CU), Costabile (CU), Vaccaro (P), Gallo (P), Montaldista (CU), Kamel (P), Rinaldi (CU), Likaj (CU).

SCANDALE – GARIBALDINA 5-2

SCANDALE: Mas, Mercurio, Innaro, Araldo, Maggio (19'st Iuliano), Riga (28'st Arabia), Diallo, Anellino (27'st Giuda), Pingitore (14'st Garofalo), Bianchi (38'st Maheswaran), Galdran. In panchina: Ceraudo, Sulla, Balsamo, Raimondo. Allenatore: Piperis

GARIBALDINA: Marchese (1'st Caruso M.), Pascuzzi (34'st Cardamone), De Grazia (19'st Bianco), Gigliotti, Bonacci, Diallo, Chiodo, Gentile (19'st Caruso G.), Piccoli (9'st Olaman), Perri, Annone. Allenatore: Perrone

ARBITRO: Mario De Bonis da Cosenza

MARCATORI: 13'pt Galdran (S), 19'pt Chiodo (G), 28'pt Araldo (S); 7'st Anellino (S), 27'st Diallo (S), 43'st Diallo (S), 45'st Perri (G)

Ferdinando Gaetano