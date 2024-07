Primo colpo di mercato della Vigor Lamezia: arriva l'italo-argentino Franco Padin

Lamezia Terme - Il primo colpo di mercato della Vigor Lamezia. La Società di via Marconi è lieta di annunciare "un importante arrivo nel reparto avanzato: Franco Padin italo-argentino, classe 1994". La sua carriera prende il via nel Gimnasia di La Plata per poi trasferirsi al Club Atletico Villa San Carlos. Nel luglio 2019 arriva in Italia a Moliterno, eccellenza lucana. Padin ben si fa conoscere a suon di gol in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, tra Afro Napoli, Reggio Ravagnese, Brindisi, e Ischia e nell’ultima stagione con la Sarnese, dove conquista la promozione in serie D. Nella nostra regione ha militato anche nella Reggio Mediterranea dove si è distinto per aver segnato in ogni partita disputata nella stagione 2020/2021 e a Castrovillari con un importante gol salvezza dopo soli venti secondi dal suo ingresso in campo. "A Padin il più caloroso benvenuto nella famiglia biancoverde", conclude la nota della società.

