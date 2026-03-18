Promosport in finale di Coppa Calabria grazie al 2-2 conquistato in casa del Catona

Reggio Calabria – Per la prima volta nella sua storia calcistica, la Promosport Lamezia approda in finale di Coppa Calabria dove dovrà vedersela con i cosentini del Soccer Montalto, che hanno avuto la meglio dell’Atletico San Lucido nell’altra doppia semifinale. I lametini oggi pomeriggio sono stati stoici, riuscendo, dopo il 2-1 dell’andata, a strappare un ottimo 2-2, nonostante un organico a dir poco falcidiato dalle assenze, in casa di un Catona al contrario pressocchè al completo e capolista nel girone D di Prima Categoria. Basti pensare che al “Nino Lo Presti” di Gallico mister Leonardo Viterbo, che tra l’altro non è potuto andare in panchina avendo dovuto scontare un turno di squalifica, ha dovuto fare contemporaneamente a meno dei difensori titolari Gallo (squalificato), Morelli e Kamel (entrambi infortunati), ai quali si è aggiunto in extremis, causa febbre alta, anche Vaccaro. Durante il riscaldamento ha inoltre dato forfait l’esterno offensivo Russo, accomodatosi in panchina giusto per numero. Promosport tra l’altro senza il portiere di riserva La Porta, a sua volta fermato da una sindrome influenzale. Totalmente inedito, così, il duo al centro della difesa, composto dall’adattato Decio e dal 2005 Gaetano.

Corigliano e compagni non si sono però demoralizzati, anzi hanno centuplicato le forze, determinati a centrare l’atto finale della competizione tricolore riservata ai club calabresi di Prima Categoria. “Anche oggi – ci ha dichiarato il tecnico Viterbo dopo il triplice fischio finale – i ragazzi si sono dimostrati una SQUADRA! Abbiamo disputato una grande partita, ribattendo colpo su colpo ad una compagine molto forte. Sono orgoglioso dei miei calciatori, non solo di chi ha giocato ma pure di coloro che sono dovuti restare a casa per motivi vari. Stanno dimostrando di essere dei veri professionisti tra i dilettanti”.

La cronaca della gara

La prima conclusione nello specchio è di marca ospite, con la punizione dalla lunga distanza di Corigliano parata da Barbieri. Decisamente più pericoloso il calcio piazzato concesso ai reggini per fallo, al limite dell’area, di Gaetano su Bellè. D’Agostino spedisce tuttavia sulla barriera. Al 13’ già si sblocca la sfida: Piacente imbuca per Sano che non sbaglia davanti al pipelet di casa. Sesto centro in coppa per l’ex Excalibur. Se invece consideriamo pure il campionato, ha già gonfiato la rete avversaria in ben ventuno occasioni!

La reazione del Catona è immediata. Sono infatti trascorsi appena tre giri di lancette quando Toscano, dalla bandierina, scambia corto con Giordano che la scodella in area per l’incornata di Teixeira respinta prodigiosamente da Vecchio, ma ancora il numero due locale è il più lesto a ribadire in rete per il momentaneo 1-1.

Riprende fiducia la compagine di Felice Melchionna. Incursione di Toscano il quale entra in area e chiama ad un altro bell’intervento Vecchio. Sano riparte velocissimo e penetra nei sedici metri finali dove trova un Marcianò bravo a fermarlo ed a subire anche fallo. Al 38’ Lancia, ex ReggioMediterranea in Eccellenza, si presenta a tu per tu con il portiere ospite da posizione defilata, ma calcia abbondantemente oltre la traversa. Prima del riposo, Catona vicinissimo al gol del sorpasso: Vecchio è ancora superlativo sul colpo di testa dello stesso Lancia, riprende Toscano ma Gaetano è decisivo salvando sulla linea.

Al 6’ della ripresa Martinez prova la rovesciata dal limite, sfera di poco a lato. Una manciata di minuti dopo, il computo dei gol segnati, tra andata e ritorno, dalle due squadre diventa di perfetta parità. La botta ravvicinata di D’Agostino esalta la reattività di Vecchio, il quale nulla può, tuttavia, sul successivo tapin di Lancia. Mister Viterbo effettua il suo primo cambio, gettando nella mischia Perri al posto di Liparota. Al 21’ nuovo pericolo per la porta lametina. Su cross laterale, Bellè, appostato all’altezza del secondo palo, non inquadra lo specchio. Martinez prova la soluzione personale da oltre trenta metri, trovando solo una deviazione in angolo. Lo batte Perri per Piacente, anticipato di un soffio dalla retroguardia avversaria. Al 35’ la Promosport trova quello che sarà il gol della qualificazione in finale: nuovo tiro dalla bandierina di Perri per Piacente che, stavolta, brucia sul tempo i difensori reggini insaccando sul primo palo. Quinto centro stagionale per l’ex attaccante di Vigor e Sambiase, secondo nella manifestazione tricolore. Nei 4’ di recupero finali, botta e risposta tra Catona e Promosport. Dapprima Sano serve Piacente in area il quale controlla e calcia, trovando la parata di Barbieri. Termina invece fuori la successiva punizione dalla distanza di Toscano. Finisce 2-2, tra la gioia incontenibile dell’intero team lametino. La finale potrebbe giocarsi mercoledì 15 aprile, ma si attende l’ufficialità, in gara secca e su campo da definire.

CATONA – PROMOSPORT 2 – 2

CATONA: Barbieri, Teixeira (18’st Fulco), Melchionna Al., Melchionna An., Bordo, Marcianò, Giordano (12’st Coniglio), Toscano, Lancia (28’st Rodrigues), D’Agostino (38’st Moreno), Bellè (25’st Gentile). In panchina: Currà, Calabrese, Calabro, Buono. Allenatore: Melchionna F.

PROMOSPORT LAMEZIA (4-2-3-1): Vecchio; Delfico, Decio, Gaetano, Galloro; Corigliano, Saladino; Piacente, Liparota (12’st Perri), Martinez (47’st Santacroce); Sano. In panchina: Gallo, De Moro, Bechar, Cullice, Crapella, Russo. Allenatore: Viterbo (squalificato)

ARBITRO: Giuseppe Montaruli di Vibo Valentia

MARCATORI: 13’pt Sano (P), 16’pt Teixeira (C); 11’st Lancia (C), 35’st Piacente (P)

NOTE: ammoniti Melchionna F. (C), Saladino (P). Recupero: 1’pt e 4’st

Ferdinando Gaetano