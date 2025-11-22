Promozione: Atletico Maida battuto 4-1 dal Pizzo e risucchiato in zona play-out

Vibo Marina – Ennesima larga sconfitta stagionale per l’Atletico Maida, tornato dal “Marzano” di Vibo Marina, ospite del Pizzo, con un pesante 4-1 sul groppone. Si tratta del primo kappaò contro una squadra che occupava una posizione di classifica peggiore della propria. Battuta di arresto che rende decisamente più precaria la situazione in casa Atletico. I napitini, infatti, grazie a questi tre punti agganciano proprio i maidesi, a quota 12, in sestultima posizione. Un gradino più giù il Capo Vaticano di Benny Mangiapane che domani ospiterà il fanalino di coda solitario, tra l’altro ancora a zero punti, Africo. Con molta probabilità, quindi, domani sera l’Atletico Maida sarà stato risucchiato in zona play-out. Bisogna correre ai ripari, insomma, anche perché non sono più tre, ma due, le squadre destinate a restare stabilmente in coda alla graduatoria generale. In uno degli altri due anticipi di giornata del girone B di Promozione, il Melito, che sembrava rassegnato fino a poche settimane fa, ha battuto il quotato Sporting Polistena, collezionando il terzo risultato utile (due successi ed un pari) consecutivo e pare perciò destinato a risalire la china. Ricordiamo, infatti, che saranno tre le squadre del raggruppamento che retrocederanno in Prima: l’ultima direttamente e le altre due tramite i play-out. Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di mister Saladino, com’era già accaduto solo alla terza e quarta di campionato. La squadra continua, inoltre, a non conoscere mezze misure, essendo una delle tre con la voce zero alla casella pareggi. Ma a preoccupare è soprattutto la fragilità difensiva: con le quattro di oggi diventano ventinove le reti incassate in undici gare. Peggio, in tal senso, hanno fatto giusto le ultime due della classe.

La cronaca del match

Atletico privo degl’infortunati Romagnuolo e Tropea, e con Balde che, non al meglio, parte dalla panchina. Durante il riscaldamento pre-gara dà inoltre forfait l’esperto attaccante Giovanni Foderaro, rimpiazzato nell’undici titolare dal giovane Lucia. Ospiti così in campo con quattro under più il 2005 Persico G. Giusto i due fuoriquota obbligatori, di contro, nella formazione iniziale dei padroni di casa.

Dopo appena un quarto d’ora di gioco la sblocca La Torre, lesto a raccogliere un cross dalla sinistra, portando in vantaggio il Pizzo. Due giri di lancette dopo, la risposta ospite sotto forma di una rovesciata di Persico G. che sfiora l’incrocio. Al 27’ vane proteste maidesi volte a richiedere un possibile penalty per atterramento di Lucia mentre si apprestava a calciare, da ottima posizione, in piena area.

Al 42’ matura il raddoppio napitino. Cross in area sporcato, arriva Tripodi che la mette dentro. Al primo di recupero della prima frazione, pressing dell’Atletico con Gullo che ruba palla e la mette al centro per Persico G. che accorcia le distanze. Terzo gol stagionale per l’ex attaccante della Juniores del Sambiase.

Al 9’ della ripresa, grande intervento di Piccolo sulla punizione di Gullo diretta all’angolino basso. A stretto giro arriva la replica dei napitini, i quali impegnano Iozzi su tiro dalla distanza. Poco oltre la mezz’ora, contropiede dei locali e Iozzi è decisivo nel salvare, di piede, su Gonzales. Azione quasi in fotocopia, con identico esito, al 41’. Poi sono gli ospiti a sfiorare il pari. Clamorosa palla per Talarico il quale si vede murato da un difensore, riprende lo stesso numero 3 giallorosso il cui tiro a giro sfiora il palo. Dal possibile pari al 3-1, è questione di 120”. Conclusione a giro di Gullo bloccata in due tempi da Piccolo, il quale avvia subito la ripartenza locale finalizzata da Gonzales. Al 50’, con il Maida nel frattempo rimasto in dieci a causa dell’infortunio di Michienzi a cambi già ultimati, si materializza anche il 4-1, ancora a firma Gonzales.

PIZZO – ATLETICO MAIDA 4-1

PIZZO: Piccolo, Amante, Berlingieri (43’st Martinez), Comito, Macrì G., La Torre A., Filardo (49’st Scuticchio), Gonzales, Macrì A., La Torre M., Tripodi. In panchina: Stanganello, Pannia, Mandrea, Virgara, Beltritti, Giurlanda, Da Dalt. Allenatore: Surace

ATLETICO MAIDA: Iozzi, Michienzi, Ferrise (28’st Scalise), Persico M., Mascaro, Grande (1’st Sirianni), Talarico, Nicolazzo (12’st Balde), Persico G., Scalese (45’pt Gullo), Lucia (1’st De Luca). In panchina: Rubino, Perri, Foderaro, Salerno. Allenatore: Saladino

ARBITRO: Antonio Fiore da Reggio Calabria (Toscano da Reggio Calabria e Olivadoti da Lamezia Terme)

MARCATORI: 15’pt La Torre M. (P), 42’pt Tripodi (P), 46’pt Persico G. (AM); 47’st Gonzales (P), 50’st Gonzales (P)

NOTE: ammoniti La Torre M. (P), Mascaro (AM), Filardo (P), Tripodi (P), Sirianni (AM), La Torre A. (P), Persico G. (AM), Gonzales (P)

Ferdinando Gaetano