Lamezia, Vescio e Muraca depositano mozione per realizzazione della rete fognaria Quartiere Bruzia

Lamezia Terme - "Nell’ambito dell’iniziativa “Il PD Ascolta”, abbiamo incontrato i residenti del Quartiere Bruzia, che da oltre trent’anni vivono una situazione inaccettabile: un intero quartiere completamente edificato e integrato nella città continua a essere privo di rete fognaria pubblica. Le famiglie sono costrette ancora oggi a ricorrere a fosse imhoff, con il rischio concreto di contaminazione delle falde acquifere, aggravato dalla presenza – nella vicina zona Palazzo – di due pozzi che alimentano i serbatoi dell’acqua potabile della città .A questo si aggiunge un paradosso evidente: i residenti pagano regolarmente in bolletta il servizio di rete fognaria e la depurazione, senza che tali servizi siano mai stati attivati" è quanto affermano in una nota i consiglieri comunali Pd, Lidia Vescio e Fabrizio Muraca.

"Una condizione che, unita a decenni di inerzia amministrativa, costituisce una grave criticità igienico-sanitaria e una mancata erogazione di un servizio pubblico essenziale Per queste ragioni, abbiamo depositato una mozione con la quale impegniamo l’Amministrazione Comunale: A chiedere alla Regione Calabria e a Sorical S.p.A. l’inserimento dell’intervento tra le priorità infrastrutturali regionali, vista la rilevanza per la salute pubblica e la sicurezza idrico-potabile. A richiedere a Sorical una relazione tecnica approfondita su vulnerabilità delle falde, rischi di contaminazione e percorso tecnico-progettuale necessario alla realizzazione della rete fognaria. A sollecitare un sopralluogo urgente dell’ASP, per valutare l’impatto igienico-sanitario e. Dopo aver ascoltato le loro testimonianze e visto da vicino la condizione in cui sono costretti a vivere, riteniamo doveroso che il Comune intervenga immediatamente".

"Non è accettabile - concludono - che nel 2025 un quartiere urbano sia ancora privo di un’infrastruttura primaria essenziale come la rete fognaria. Continueremo a seguire personalmente la vicenda, mantenendo un confronto costante con i residenti e sollecitando ogni passo necessario affinché questa situazione trovi finalmente una soluzione concreta".