Dalla Promozione alla Terza Categoria, weekend di sfide per le squadre lametine e dell'hinterland

Lamezia Terme – Nuovo weekend di impegni per le compagini lametine, o comunque dell’hinterland, militanti tra la Promozione e la Terza Categoria. Andiamo a vedere più nel dettaglio quelle che saranno le singole sfide in programma alle 14:30 di oggi e domani

Promozione

Terza di ritorno nel girone B. Tre gli anticipi odierni: Melito – Pro Pellaro, Val Gallico – Ardore e Sporting Polistena – Atletico Maida. Trasferta nella piana, dunque, per i giallorossi maidesi. March tra due squadre in classifica divise da un solo punto, a favore dei rossoverdi. Entrambe molto lontane dalla zona play-off ma, comunque, a distanza di sicurezza da quella play-out. Scalese e compagni sono reduci da due sconfitte consecutive e non hanno ancora mai pareggiato. Lo Sporting, imponendosi, nell’ultimo turno, con un largo 4-0 ad Ardore, ha interrotto una sequenza di tre kappaò. Atletico chiamato a riscattare il pesante 1-5 del match d’andata, anche perché sarà poi atteso da un trittico decisamente impegnativo contro, in rapida successione, Val Gallico, Ardore e San Nicola Chiaravalle Soverato. Le squadre oggi pomeriggio di fronte al Comunale “Elvio Guida” vantano sostanzialmente la stessa prolificità, ma differiscono molto per vulnerabilità. I reggini, infatti, vantano la sesta miglior difesa, mentre quella maidese è la terzultima. A Polistena mister Saladino dovra fare a meno, oltre al solito Romagnuolo, degl’infortunati Mascaro, Ferrise (almeno un mese di stop a causa della forte distorsione alla caviglia rimediata domenica scorsa), Perri (pubalgia) e Balde. Quest’ultimo dovrà attendere ancora venti giorni per poter togliere il tutore

Prima Categoria

Prima giornata di ritorno nel raggruppamento B. La novità è che, essendo ufficiale il ritiro dal torneo dell’Academy Crotone, da questo fine settimana saranno ben due le compagini a riposare ogni volta. Domani toccherà a Cutro e Scandale, rispettivamente quarta e terza forza del girone, fermarsi. In ossequio all’art 53 - comma 3 delle N.O.I.F., la classifica è stata quindi riformulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società esclusa. Visti i pochissimi punti racimolati dall’Academy Crotone nel girone di andata, la graduatoria generale rimane sostanzialmente immutata. Invariati i distacchi tra le prime quattro: Promosport Lamezia 29, Silana 28, Scandale 26 e Cutro 25, con la Silana che deve sempre recuperare il derby tutto sangiovannese con le Stelle Azzurre. Un solo anticipo odierno, quello tra Brutium Cosenza e Stelle Azzurre Silana. Quello che doveva essere l’altro anticipo di giornata, ovvero Promosport – Rogliano, onde evitare concomitanza con altro incontro ed a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, è stato posticipato a domani, domenica 25 gennaio, sempre alle 14:30. Gallo e compagni proveranno a centrare quella che sarebbe la sesta (settima se non si fossero ritirati i pitagorici) vittoria consecutiva in campionato. Il Rogliano, di contro, nelle ultime otto uscite ha raccolto l’intera posta in una sola occasione. Rossoneri comunque distanti appena un’incollatura dal quinto posto. Squadra dai numeri tutt’altro che “zemaniani”, visto che vanta la seconda miglior difesa ma, al contempo, il peggiore attacco.

Domani Leonardo Viterbo, tecnico dei lametini, avrà tutti a disposizione eccetto gli acciaccati Galloro e Vaccaro.

Definiti, intanto, date ed accoppiamenti delle due semifinali di Coppa Calabria. La Promosport affronterà il Catona. Andata al “Riga” mercoledì 18 febbraio, esattamente un mese dopo, il ritorno in terra reggina.

Impegno esterno per la Garibaldina, di scena a Cirò Marina. Soveritani a -2 dalla zona play-off ed a +6 su quella play-out. Crotonesi terzultimi in condominio con il Petronà. Sul sintetico del “Punta Alice”, il trainer dei giallorossi, Gianluca Perrone, sarà orfano dello squalificato Dennis Chiodo.

Seconda Categoria

Si disputa la seconda di ritorno. Nel girone B, ben quattro delle complessive sei sfide si disputeranno oggi pomeriggio. Tra queste il big match tra San Michele Donnici e Raffaele Nicastro, rispettivamente prima e terza, in programma al Comunale di Donnici Inferiore. I cosentini vantano uno score di dieci vittorie, nessun pari e due sconfitte (contro Aprigliano e Belvedere). I lametini sono reduci da sette vittorie consecutive e non prendono gol da sei turni.

Sempre oggi, il Pianopoli ospiterà al “Pino Catania” l’Audace San Marco con l’obiettivo di riprendere a fare punti dopo le due ultime battute di arresto in casa di Belvedere e Nicastro. Da due stop consecutivi è reduce pure l’Audace, che dovrà tuttavia recuperare il match non disputato domenica scorsa per impraticabilità di campo.

Domani, poi, toccherà al Conflenti, di scena a Malvito nella sfida tra terzultima e penultima. Conflentesi a secco di punti da ben sette giornate.

Questo, ad ogni modo, il quadro completo di giornata: Città di Aprigliano – Komunicando IKST (oggi); Nuova Grisolia Calcio – Fagnano (oggi); Pianopoli – Audace San Marco (oggi); San Michele Donnici – Raffaele Nicastro (oggi); Colosimi Calcio – Belvedere Calcio; Real Malvito 2024 - Conflenti

Di seguito i risultati del turno precedente: Belvedere Calcio – San Michele Donnici 1-3; Raffaele Nicastro – Pianopoli 3-0; Audace San Marco – Real Malvito 2024 non disputata (per impraticabilità di campo); Conflenti – Città di Aprigliano 0-1; Fagnano – Colosimi Calcio 0-3; Komunicando IKST – Nuova Grisolia Calcio 0-4

Si ripartirà dalla seguente classifica: San Michele Donnici 30; Nuova Grisolia Calcio 28; Raffaele Nicastro 27; Città di Aprigliano 26; Belvedere Calcio 19; Audace San Marco* 18; Pianopoli e Colosimi Calcio 16; Komunicando IKST 12; Real Malvito* 11; Conflenti 3; Fagnano# -1

# 2 punti di penalizzazione

*una gara da recuperare

Due anticipi nel girone D: Ricadese – San Costantino Calabro e Comprensorio Vibonese – Atletico Feroleto. Neroverdi di mister Montesanti di scena in casa della quarta forza del torneo. Ostacolo impegnativo ma non impossibile, dato che i vibonesi non stanno attraversando un momento favorevole, vedi i soli cinque punti raccolti nelle ultime sei giornate. Ben dieci, di contro, quelli racimolati dai feroletesi nelle cinque più recenti partite disputate

Domani le restanti quattro partite, tra cui l’impegno del Mac 3 in casa del pericolante Tiriolo. I serrastrettesi hanno vinto sette delle ultime nove partite, perdendo soltanto in casa della capolista Tropea. I tiriolesi, nelle nove più recenti uscite hanno battuto solamente il vice fanalino di coda Stalettì, perdendo nelle restanti otto occasioni.

Questo il quadro completo di giornata: Comprensorio Vibonese – Atletico Feroleto (oggi a Ionadi); Ricadese – San Costantino Calabro (oggi); Francica – Briatico; Tiriolo 2023 – Mac 3; U.S. Girifalco – Stalettì; Zungrese – Città di Tropea

Così sono andate le cose nel turno precedente: Atletico Feroleto – Tiriolo 2023 5-0; Città di Tropea – Comprensorio Vibonese 1-0; Briatico – Ricadese 0-0; Mac 3 – Francica 1-0; San Costantino Calabro – U.S. Girifalco 1-1; Stalettì – Zungrese non disputata (si recupera il 4 febbraio)

Questa la classifica aggiornata: Città di Tropea 32; San Costantino Calabro 27; Mac 3 26; Comprensorio Vibonese 20; Ricadese* 18; U.S. Girifalco*e Briatico 16; Atletico Feroleto* 12; Zungrese* 10; Tiriolo 7; Stalettì* 4; Francica* # 0

# 4 punti di penalizzazione

*una gara da recuperare

Terza Categoria

Prima giornata di ritorno nel girone E dell’ultimo dei campionati dilettantistici regionali. Queste le sfide in programma domani: Skilletion – Cenadi Calcio (oggi a Palermiti); Accaria-Galli – San Pietro Apostolo 1963 (a Feroleto Antico); Amaroni 08 – Serrastretta; Excalibur 1997 – Invictus Accademy 2024 (al “Riga” alle 18:00); Nuova Valle – Maida

Di seguito i risultati maturati nello scorso fine settimana; Skilletion – Maida 0-3; Accaria-Galli – Serrastretta 2-3; Amaroni 08 – Cenadi Calcio n.d. (si recupera il 15 febbraio); Excalibur 1997 – Nuova Valle 0-2; Invictus Accademy 2024 – San Pietro Apostolo 5-2

Si riparte dalla seguente classifica aggiornata: Amaroni* 20; Serrastretta* 19; San Pietro Apostolo 18; Invictus Accademy* 15; Skilletion e Maida 12; Excalibur # e Nuova Valle 9; Cenadi* 5; Accaria-Galli 2

# un punto di penalizzazione

*una gara da recuperare

Ferdinando Gaetano