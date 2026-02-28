Promozione: pareggio in extremis dell'Atletico Maida a Taurianova

Taurianova – Finisce con un rocambolesco 2-2 la gara tra Taurianova e Atletico Maida, valevole come anticipo della ventitreesima giornata del girone B di Promozione calabrese. Inizialmente in vantaggio, la formazione maidese ha successivamente subito la completa rimonta avversaria, salvo poi acciuffare il pari, sfiorando peraltro il ribaltone, in piena zona cesarini. Primo pari esterno per Scalese e compagni i quali restano, così, appaiati con lo stesso Taurianova in sestultima posizione. Per effetto delle sconfitte casalinghe di Melito e Taverna, ad opera, rispettivamente, di Capo Vaticano e San Nicola Chiaravalle Soverato, il vantaggio sulla zona play-out sale a quattro lunghezze in attesa che domani si giochi Gioiosa Jonica – Africo. In caso di successo ospite, infatti, gli africesi, al momento quintultimi in condominio con il Melito, si porterebbero ad una sola incollatura dal duo composto dalle due squadre oggi pomeriggio affrontatesi al “Battaglia” di Taurianova.

La cronaca dell’incontro

Due under, più un 2005, nell’undici iniziale dei reggini. Ben quattro, invece, i fuoriquota schierati da Giuseppe Saladino nella formazione titolare. Nell’occasione l’ex tecnico di Sambiase e Vigor Lamezia deve fare a meno degli squalificati Grande e Rubino, fermati, rispettivamente, per due e una giornata, nonché degl’infortunati Romagnuolo, Balde, Ferrise e Nicolazzo. Al 7’ Scalese inventa per Lucia che dalla destra mette in mezzo, sbroglia in fallo laterale un difensore di casa. Ben più pericolosa la risposta locale, dato che Iozzi deve sfoderare un grande intervento per deviare in corner il colpo di testa dell’ex Vigor Legato. Sugli sviluppi del seguente tiro dalla bandierina, nuovo stacco di Legato e stavolta è la traversa a salvare il pipelet maidese. Al 12’ Foderaro imbecca a sinistra Gullo, il cui tiro è respinto dal corpo di un avversario. Insiste adesso l’Atletico: punizione di Scalese, Foderaro fa da sponda per la “fucilata” di Mascaro, a lato di poco. Al 18’ il match si sblocca grazie a Lucia, il quale ruba palla sulla trequarti, approfittando di un rinvio errato di De Gaetano, s’invola e batte con freddezza lo stesso estremo difensore reggino. Primo centro stagionale per l’esterno offensivo classe 2006. L’Atletico potrebbe piazzare subito il colpo del kappaò, ma stavolta De Gaetano è reattivo nel respingere di piede, in uscita, su Gullo, servito da Belpanno. Quasi alla mezz’ora lo stesso ex Vigor e Promosport allunga di testa per Scalese il quale, da ottima posizione, cicca la palla complice il terreno di gioco piuttosto sabbioso. La squadra dei direttori Foderaro e Zaccone continua ad attaccare. Lucia prova lo scavetto sul portiere in uscita, provvidenziale salvataggio in corner di un difensore. Gli ospiti poi reclamano vanamente per un presunto braccio largo in area locale. Al 33’ contropiede non finalizzato da Giovanni Foderaro, il cui sinistro esce di poco. Torna a farsi pericolosa la formazione di mister Coppola, con Iozzi chiamato a superarsi per impedire il pareggio a Viola. 1-1 che, tuttavia, arriva ugualmente al 43’. A firmarlo è proprio Viola, abile a capitalizzare un’azione convulsa in area maidese.

Il secondo tempo si apre con una conclusione di Belpanno deviata da un difensore. Ancora il centrocampista per Foderaro che spara oltre la traversa. A metà frazione Iozzi è ancora reattivo su Legato. Alla mezz’ora il neo entrato Scalise, con un tiro dal vertice, impegna alla parata a terra De Gaetano. Lo stesso portiere taurianovese poi blocca, in due tempi, in uscita su Foderaro. Al 36’ ripartenza dei padroni di casa conclusa con un tiro debole facile preda di Iozzi. Al 40’ assist di Scalese per Persico G. la cui botta è ancora contratta in corner. Un giro di lancette dopo, il Taurianova completa la rimonta su colpo di testa di Romeo a raccogliere una punizione dalla trequarti. Poco dopo Foderaro, imbeccato da Persico G., sfiora soltanto lo specchio. Le speranze di fare risultato dei giallorossi ospiti sembrano ormai svanite, ma in pieno recupero ci pensa il solito Scalese, con una magistrale punizione delle sue, ad agguantare il prezioso 2-2. Nono gol stagionale per l’esperto fantasista, sempre più capocannoniere della squadra. Proprio all’ultimo dei 5’ di recupero, la formazione dell’hinterland lametino potrebbe addirittura effettuare il contro-sorpasso, ma Foderaro, servito ancora da un Persico G. entrato bene in gara, spedisce anche stavolta di un soffio fuori.

TAURIANOVA – ATLETICO MAIDA 2-2

TAURIANOVA: De Gaetano, Spirlì (28’st Grasso), Reitano, De Masi, Romeo, Giovinazzo, Alampi (14’st Saffioti), Zito (45’st Gallo), Legato, Viola, Capellino (28’st Sorbara). In panchina: Moscato, Minutoli, Timpano, Greco, Mantegna. Allenatore: Coppola

ATLETICO MAIDA: Iozzi, Sirianni, Poli (19’st Salerno), Belpanno, Mascaro, Michienzi, Gullo (30’st Persico G.), Cocola (44’st Tropea), Foderaro, Scalese, Lucia (19’st Scalise). In panchina: Soverina, Persico M., Caputo, Talarico, Agostino. Allenatore: Saladino

ARBITRO: Federico Riccio di Reggio Calabria (Meduri e D’Africa di Reggio Calabria)

MARCATORI: 18’pt Lucia (AM), 43’pt Viola (T); 41’st Romeo (T), 47’st Scalese (AM)

NOTE: al 47‘st espulso l’allenatore Coppola (T) per doppia ammonizione. Ammoniti De Masi (T), Poli (AM), Capellino (T), Sirianni (AM). Recupero: 1’pt e 5’st

Ferdinando Gaetano