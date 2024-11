Riparte il campionato Asc calcio a 11 Calabria over 35 amatori

Lamezia Terme - Con il posticipo del lunedì sera disputato sul campo comunale “Pino Catania” di Pianopoli tra la Computer Assistance ed il Borboruso nel Cuore, si è conclusa la prima giornata del Campionato ASC Calcio Calabria over 35 C/11, organizzata dalla ASD Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme. La macchina organizzativa è già partita ed è a pieno ritmo, con a capo il duo Patrizio Gemello ed Elena Galante, coadiuvati dallo staff della segreteria e della comunicazione, in un lavoro che giornalmente li vedrà impegnati su diversi fronti. Comunque anche quest’anno - fanno sapere in una nota - il Campionato si articola su due gironi, per un totale di ventitré squadre partecipanti, con formazioni provenienti da tutte le provincie calabresi, che si daranno battaglia settimanalmente, sui diversi campi fino al mese di maggio, nei rispettivi gironi per la vittoria finale, che darà la possibilità di partecipare alla fase regionale, in programma nel mese di giugno 2025, condizione questa indispensabile per poter ambire alla conquista del titolo ASC Calcio di Campione Calabrese. Le stesse squadre sono impegnate inoltre nella fase eliminatoria della Coppa Calabria amatori ASC, divise in sette gironi, che alla fine darà anch’essa alla vincitrice la possibilità di poter partecipare alle fasi regionali.

Ma come ogni anno a fine Campionato si disputeranno inoltre il Play-off tra le seconde, terze, quarte e quinte classificate di ogni girone, che daranno la possibilità di accesso ad altre due squadre alle fasi finali regionali. Quest’anno si annotano ai nastri di partenza delle new-entry, in particolare l’Elefante Cash & Carry, l’Over, la Marmeria Molinaro, tutte e tre di Lamezia Terme, il Caraffa amatori, gli Architetti e l’Atletico ma non troppo, entrambi di Catanzaro. Pronta ed operativa, come sempre, la sezione arbitrale ASC Calabria, capitanata dall’Organo Tecnico e di Designazione, Sig. Francesco Torcasio per la direzione in terna degli incontri in calendario su tutto il territorio regionale, che potrà fare affidamento su direttori di gara ed assistenti di provata esperienza e capacità provenienti dalle diverse provincie calabresi.

RISULTATI 1^ GIORNATA DI CAMPIONATO girone A

VIGOR OLD BOYS – LAMEZIA GOLFO 2-2

COMPUTER ASSISTANCE – BORBORUSO 1-4

OVER LAMEZIA – ALCHIMIA S.G. 0-0

NUOVA SOVERATO – AMAMI MAC 3 2-0

AMATORI SOVERIA – MARMERIA MOLINARO 1-3

BOYS MARINATE – REAL FILADELFIA 0-3 (a tavolino)

CLASSIFICA GIRONE A

Borboruso nel Cuore 3

Real Filadelfia 3

Marmeria Molinaro 3

Nuova Soverato 3

Lamezia Golfo 1

Vigor Old Boys 1

Alchimia S.G. 1

Over Lamezia 1

Amatori Soveria 0

Amamia Mac 3 0

Computer Assistance 0

Boys Marinate -1 (un punto di penalizzazione)

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

STRANGES FABIO - Borboruso nel Cuore 3 reti

BOMBARDIERI MIRKO e FAZIO FRANCESCO – Lamezia Golfo 1 rete

LO BIANCO MARCO E ANTONIO FRAGALA’ – Vigor Old Boys 1 rete

MALETTA GIANLUCA – Amatori Soveria 1 rete

CORTESE GIOVANNI, PULICE SALVATORE e TORCHIA GIUSEPPE - Marmeria Molinaro 1 rete

GRANDINETTI FELICE – Computer Assistance 1 rete

BONACCI CAMILLO ANDREA – Borboruso nel Cuore 1 rete

VALENTE NICOLA e CORAPI SALVATORE – Nuova Soverato 1 rete

PROSSIMO TURNO girone A

Borboruso nel Cuore – Amatori Soveria

Amami Mac 3 – Computer Assistance

Alchimia S.G. – Boys Marinate

Marmeria Molinaro – Vigor Old Boys

Real Filadelfia – Nuova Soverato

Lamezia Golfo – Over Lamezia

RISULTATI 1^ GIORNATA DI CAMPIONATO girone B

EAGLES 2020 – ELEFANTE CASH & CARRY 4-1

ATLETICO MA NON TROPPO – HAMMERS 1-2

CATANZARO LIDO – MONASTERACE 3-1

ARCHITETTI CZ – ANTICO FORNO 1-1

CARAFFA – UNDER 101 1-6

riposava: INVICTA

CLASSIFICA GIRONE B

Under 101 3

Eagles 2020 3

Catanzaro Lido 3

Hammers 3

Antico Forno 1

Architetti CZ 1

Invicta 0

Atletico ma non troppo 0

Monasterace 0

Elefante Cash & Carry 0

Caraffa amatori 0

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B

STANIZZI DANILO – Catanzaro Lido 3 reti

IIRITANO FRANCESCO – Under 101 3 reti

PIGNANELLI SALVATORE – Under 101 2 reti

FERRARA ALESSANDRO – Eagles 2020 2 reti

PROSSIMO TURNO GIRONE B

Antico Forno – Eagles 2020

Elefante Cash & Carry – Atletico ma non troppo

Catanzaro Lido – Architetti CZ

Invicta 2010 – Hammers

Monasterace – Under 101

Riposa: Caraffa Amatori