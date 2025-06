Sambiase, Pantano è il primo acquisto giallorosso

Lamezia Terme – Dopo le conferme dei vari Giuliani, Colombatti e Strumbo, arriva anche il primo acquisto in casa Sambiase. Si tratta di un altro difensore, Giordano Pantano, centrale e all’occorrenza terzino sinistro classe 1992, reduce dall’esperienza a Locri, dove, nella scorsa stagione, ha messo a referto 27 presenze con una rete. Partito dalla primavera della Lazio, vanta anche 100 presenze in Lega Pro con Pro Patria (con cui vince il campionato nella stagione 2012/13), Sorrento, Lucchese e Lumezzane. Nel 2015 prova l’avventura all’estero, in serie B islandese, con il Selfoss, per poi tornare in Italia, in serie D, con l’Acireale nella stagione 2017/18. Sempre nel massimo campionato dilettantistico, veste poi le maglie di Budoni, Nardò, Team Altamura, Vado, Sanremese, Aglianese, Akragas, Gravina e, appunto, Locri per un totale di 177 presenze.

F.S.