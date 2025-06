Lamezia, Murone prepara la Giunta in vista del primo Consiglio a luglio: ecco le ipotesi in campo

Lamezia Terme - Giornate d’attesa in città per conoscere la squadra di governo che affiancherà il neo sindaco, Mario Murone nell’Amministrazione della quarta città della Calabria. Intanto, tra mercoledì e giovedì dovrebbe essere decisa la prima riunione del Consiglio comunale uscito eletto dalle ultime elezioni e che sarà presieduto, secondo il nuovo Regolamento comunale, dal consigliere anziano, ovvero il più votato (somma dei voti personali e di lista) e che risponde al nome della consigliera del Pd, Lidia Vescio.

Da quella data in poi, dovranno passare non più di dieci giorni per la seduta. Ergo, la prima Assemblea cittadina si riunirà nella prima settimana di luglio o massimo lunedì 7. E questa è una scadenza improcrastinabile. Così come non può essere rimandata, a quel punto, anche la scelta dei nuovi assessori. Se è vero come è vero che il Consiglio sarà chiamato ad eleggere il presidente del consesso. In questo senso, appare inevitabile che l’accordo sul nominativo non potrà che essere frutto di una sintesi che includa anche gli assessori. Sarebbe “deleterio” arrivare in Aula con un’intesa incompleta. E, secondo i rumors, Murone dovrebbe incontrare i rappresentanti dei partiti che lo hanno sostenuto entro la fine di questa settimana per far “quadrare i conti”. A tal proposito non mancano le indiscrezioni che rispecchiano nelle intenzioni gli accordi annunciati relativamente alla scelta degli assessori e che dovrà avvenire attraverso l'indicazione dei partiti. Nomi e provenienza dovrebbero concretizzarsi quindi con la consegna delle deleghe ad Adelaide Colosimo di Noi Moderati, prima dei non eletti o a Michelangelo Cardamone per la sua vicinanza a Pino Galati. Cardamone, già assessore con la Giunta Mascaro poi sciolta. Sempre Cardamone figura anche come "papabile" in quota Fratelli d'Italia dove si contende l'assessorato con il coordinatore cittadino, Gino Vescio e dove Alessandro Saullo (quasi sempre assente nel precedente Consiglio e dimissionario di una delle commissioni permanenti) aspira al ruolo "pesantissimo" di presidente dell'Assemblea.

Un ruolo di particolare rilevanza che ha bisogno di una figura autorevole ed esperta. Figura alla quale viene accostato pure Giancarlo Nicotera di Calabria Azzurra, carica già rivestita prima del voto. Per Nicotera, tuttavia, si paventa in alternativa l'incarico di assessore. Emanuele Ionà o Maurizio Vento, per Forza Italia, sono i nomi più gettonati per rivestire un ruolo importante nella Giunta Murone. Per quanto riguarda la Lega, secondo i soliti bene informati, vi sono dispute interne molto accese. I tre consiglieri comunali eletti "rispondono" al deputato Furgiuele, mentre su Lamezia potrebbe dire la sua, il presidente del Consiglio regionale, Mancuso. Da questa disputa appare assai probabile che ad uscirne vincitore possa essere Furgiuele con l'indicazione di Antonietta D'Amico che lascerebbe il seggio in Consiglio. Salvatore Vescio o Armando Chirumbolo, sono i nomi che Lamezia Domani dovrebbe indicare al neo sindaco. Infine, l'assessore che spetterebbe al primo cittadino. Di lui non ci sono al momento indiscrezioni, se non che dovrebbe avere assegnata quella che risulta la delega più impegnativa, ovvero il Bilancio.

A.C.