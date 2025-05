Sette nuovi arbitri per la sezione AIA di Lamezia

Lamezia Terme - “È con grande gioia che vi accogliamo nella grande famiglia dell’Associazione Italiana Arbitri. Avete dimostrato impegno, costanza e motivazione durante lo svolgimento del Corso Arbitri. Sono proprio queste le caratteristiche che dovranno guidarvi nel vostro percorso all’interno della nostra ‘famiglia’. In Sezione troverete tante persone pronte ad ascoltarvi, consigliarvi e spronarvi a fare sempre meglio. Siamo contenti di accogliervi nel nostro gruppo." Con queste parole, a conclusione degli esami del secondo Corso Arbitri stagionale, il Presidente Giacomo Bruzzano ha accolto i 7 nuovi arbitri della Sezione AIA di Lamezia Terme.

"A presiedere lo svolgimento delle procedure d’esame - precisano - composte da test tecnici e colloquio di verifica delle conoscenze del Regolamento del Giuoco del Calcio, è stato il Vicepresidente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria, Fernando Cantafio. In commissione con lui e con il Presidente Bruzzano, presenti anche il Collaboratore del CRA Calabria e Responsabile del Corso Arbitri, Antonio Guerrise e il Presidente Onorario del presidio arbitrale lametino, Francesco ‘Franco’ Pisani".

"A coadiuvare lo svolgimento delle procedure d’esame gli associati Gianfranco Pujia, Coordinatore Settore Tecnico Arbitrale della Calabria, Gianluca Renda e Luca Villella. Tutti i presenti hanno spronato i neo associati a vivere a pieno l’esperienza arbitrale, raccontando loro quanto l’AIA rappresenti un’esperienza formativa non solo da un punto di vista tecnico, ma anche, e soprattutto, personale. Dopo un percorso di preparazione, che ha visto impegnati gli associati che operano in campo nazionale e regionale, durato circa un mese e mezzo; gli aspiranti direttori di gara hanno ben affrontato le prove d’esame, manifestando voglia di mettersi in gioco e interesse per il ruolo che andranno a svolgere. A Samuele Aiello, Melissa Aragona, Lorenzo Graffè, Alisa Levenskikh, Salvatore Francesco Mastroianni, Leonardo Natale Rocca e Carmine Rubino va il proverbiale ‘in bocca al lupo’ per un percorso pieno di soddisfazioni e successi!".