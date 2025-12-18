Sideco Basketball Lamezia cerca di espugnare il Palabotteghelle della Vis Reggio che non cede: 94-65 il punteggio

Lamezia Terme - Nell’undicesima giornata di campionato di DR1, la Sideco Basketball Lamezia ha tentato di contenere una Vis Reggio Calabria molto fisica sotto canestro, la quale ha saputo proteggere le mura casalinghe del Palabotteghelle e terminando 94-65 per i reggini. Nonostante il punteggio finale a referto, i parziali mostrano come i lametini abbiano sostenuto e cercato il più possibile di rimanere attaccati alla partita e, soprattutto, all’avversario.

"Il divario è avvenuto al terzo quarto – ha detto coach Piccione. Personalmente, nonostante il punteggio, non è andata male. Loro sono un’ottima squadra, specie fisicamente e infatti abbiamo subito un po’ questo aspetto. La loro difesa 3-2 ci ha messi in difficoltà e siamo riusciti a adeguarci troppo tardi. Dobbiamo aumentare la circolazione di palle e, in ogni caso, il nostro percorso prosegue". Un percorso che non smette di essere caratterizzato da allenamenti sempre intensi, lavoro di squadra e voglia costante di migliorarsi.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Bagnara Basket, sabato 20 dicembre, ore 18.00, Palacolor, Lungomare di Pellaro, Reggio Calabria.

Vis Reggio Calabria - Sideco Basketball Lamezia 94-65 (21-17, 22-22, 33-12, 18-14)

Sideco Basketball Lamezia: Cerra 9, Mazzei 4, Antonicelli 15, Bova 18, Lazzarotti A. 7, Lazzarotti R, Mammoliti 2, Verso, Augello 2, Diano 4, Vescio, Molinaro 4. All. Piccione.

Vis Reggio Calabria: Doh 22, Meneses 20, Danovic 18, Denereaz 15, Gabisiani 12, Mgeladze 7, Lebediev, Bartolomè Concettino. All. Pierotti.