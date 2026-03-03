Successo per la Kairos Nuoto Lamezia ai Campionati Regionali Esordienti A e B





Lamezia Terme - Sono state 13 le società protagoniste dei Campionati Regionali di Nuoto Esordienti A e B, che si sono disputati nell’ultimo weekend all’interno della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme. Due giornate intense, cariche di entusiasmo ed energia, che hanno visto trionfare la casalinga Kairos Nuoto Lamezia con gli Esordienti B, seguita da Blu Team e alla Calabria Swim Race. Secondo posto, invece, per gli Esordienti A della Piana, preceduti dal Pianeta Sport e seguiti dall’Esperienza Nuoto.

Bilancio estremamente positivo per la compagine guidata da mister Niccolò De Giorgio e dal vice Angelo Ventura sotto la supervisione del direttore tecnico Francesco Strangis: quelli raggiunti sono risultati di grande valore, specie considerando il contenuto numero di atleti schierati, a dimostrazione di un’altissima qualità tecnica che consolida la società come principale realtà giovanile del territorio e conferma le solide basi del progetto sportivo.

Fondamentali anche i risultati individuali, con prestazioni di assoluto livello come quella di Alessandro D’Ippolito nei 1500 stile libero, di buon auspicio per il futuro della Kairos. Grande soddisfazione, poi, per la crescita complessiva del gruppo, non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto umano: i ragazzi stanno maturando come nuotatori e come compagni di squadra.

I podi conquistati:

- Alessandro D’Ippolito: 1° posto nei 100 sl, 200 sl, 400 sl, 1500 sl e 100 misti;

- Francesco Saladino: 1° nei 100 rana, 2° nei 200 rana, 2° nei 400 sl e 3° nei 200 misti;

- Benedetta Torcasio: 1° nei 800 sl e 3° nei 100 misti;

- Andrea Nosdeo: 2° nei 200 dorso;

- Aurora Ceraudo: 1° nei 200 dorso, 100 dorso, 200 misti, 100 misti e 100 delfino;

- Sofia Nicastri: 1° nei 100 sl, 200 sl, 400 sl, 2° nei 200 misti e nei 200 rana;

- Aurora Bernardini: 3° nei 200 misti;

- Alessandro Fiorillo: 3° nei 400 sl e 3° nei 200 misti.

Podi anche nelle staffette:

Primo posto nella 4x50 sl Esordienti B femmine di Sofia Nicastri, Aurora Ceraudo, Alice Scaramozzino, Lucia Cefalà;

Primo posto nella 4x100 sl Esordienti A maschi di Andrea Nosdeo, Antonio Ferraro, Francesco Saladino, Alessandro D’Ippolito;

Primo posto nella 4x50 misti Esordienti B femmine di Aurora Bernardini, Sofia Nicastri, Aurora Ceraudo, Alice Scaramozzino;

Secondo posto nella 4x50 misti Esordienti B maschi di Daniele Adreiish, Rayan Lo Prete, Alessandro Fiorillo, Domenico Caputo;

Secondo posto nella 4x100 misti Esordienti A di Andrea Nosdeo, Francesco Saladino, Antonio Ferraro, Alessandro D’Ippolito.

“Davvero positive, conclude la nota, le prestazioni degli altri compagni di squadra: Gioia Stranges, Anna Cittadino, Francesco Ferraro e Cristian Gallo. Insomma, un fine settimana che conferma il valore del lavoro quotidiano svolto in vasca e che rafforza l’entusiasmo in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.