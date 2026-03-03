Lamezia, Sindaco Murone: "Con robotica Versius e 40 milioni di investimenti, città torna centrale nella rete ospedaliera calabrese"

Lamezia Terme - "L’acquisizione della piattaforma robotica Versius non è un episodio isolato, ma la prova tangibile di un impegno costante per qualificare il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme come punto di riferimento imprescindibile per la Calabria centrale e per i territori limitrofi delle province di Cosenza e Vibo Valentia". Lo dichiara il Sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, commentando gli ultimi sviluppi legati al potenziamento tecnologico della struttura. L’arrivo di Versius segna un salto di qualità tecnologico senza precedenti per il territorio. Si tratta di un sistema di chirurgia robotica mininvasiva di ultima generazione,che garantisce al paziente interventi meno traumatici, una riduzione drastica del dolore post-operatorio e tempi di recupero molto più rapidi.

Il primo cittadino sottolinea come questa innovazione si inserisca in un quadro più ampio di interventi strutturali già avviati: "Siamo di fronte a una fase di rinascita. Alla nuova terapia intensiva, già operativa, e al cantiere della palazzina delle Malattie Infettive, si aggiungerà presto una reingegnerizzazione complessiva dell'intera struttura. Parliamo di un investimento combinato di circa 40 milioni di euro; nei prossimi giorni incontrerò i vertici dell’Azienda Sanitaria per definire i dettagli tecnici di questi interventi che cambieranno il volto del nostro ospedale".

Secondo il Sindaco Murone, l’obiettivo è duplice: restituire dignità ai pazienti e abbattere la piaga della migrazione sanitaria. "Potenziare Lamezia con tecnologie come il robot Versius significa dare una risposta forte al territorio, dimostrando che le competenze d'avanguardia esistono anche qui in Calabria. È una direzione tracciata con chiarezza dal Presidente Occhiuto, che noi siamo impegnati a tradurre in azioni concrete. Dopo anni di tagli e riduzioni che hanno ferito la nostra sanità, siamo finalmente all'inizio della fase di ricostruzione". In chiusura, Murone non nasconde le difficoltà del percorso ma ribadisce la fermezza dell’azione amministrativa: "ricostruire è molto più difficile che distruggere, lo sappiamo bene. Tuttavia, la strada è tracciata: continueremo a lavorare senza sosta per garantire ai cittadini lametini e a tutti i calabresi risposte di salute che siano finalmente efficaci, di qualità e all'altezza delle sfide moderne".