Tanti atleti lametini protagonisti della serie B beach soccer giocata a Gizzeria

Gizzeria – Per la terza estate di fila, Lamezia ed il suo hinterland hanno fatto da location alla serie B regionale di beach soccer. Dopo che le prime due edizioni si erano tenute presso la beach arena del Parco Peppino Impastato, quest’anno ci si è spostati presso la struttura del lido “Le B Club” di Gizzeria Lido. Dal 9 all’11 luglio si sono disputate le gare di campionato tra le quattro squadre partecipanti, avantieri e ieri pomeriggio, mercoledì 16 luglio, rispettivamente, le semifinali e le finali per il primo e terzo posto. Dopo Brancaleone e Crotone, in questa edizione 2025 sono stati i catanzaresi dell’Asd Massimo Palanca ad aver avuto la meglio, qualificandosi, così, per le finali nazionali in programma a Cirò Marina, dal 4 al 6 agosto, e che assegneranno un posto per prendere parte alla Poule Promozione 2026.

Tanti i beacher lametini protagonisti sulla sabbia di Gizzeria Lido. Ad iniziare dai giovanissimi della squadra B dell’Icierre Lamezia, continuando con i più esperti Davide Romagnuolo, Antonio Mercuri, Davide Grande, Francesco Morelli e Carlo Gallo, oltre a mister Raffaele Notaris, “prestati” alla Massimo Palanca. Senza tralasciare gli ex Vigor Scoppetta, Condemi e Sicoli, in campo con le due restanti squadre, o il portiere Iozzi dell’Atletico Maida.

La prima giornata del torneo cadetto ha visto la formazione B dell’Icierre Lamezia battere 4-3 la Massimo Palanca grazie alle reti di Ruberto, Chirico, Diano e Raimondi. Vane le segnature giallorosse a firma Morelli, Romagnuolo e Mauro. Nell’altra partita l’Amantea Beach Soccer ha piegato con un più largo 6-3 la Pellarese. Per i reggini in gol Corrao, Buda e Romano. Doppiette di Caruso S. e Gimenez, nonché singoli centri di Sicoli e Curcio, per i blucerchiati. Nella seconda giornata la Massimo Palanca si è riscattata, liquidando 6-2, quasi lo stesso risultato di quella che sarà poi la finale, la Pellarese per effetto delle doppiette di Procopio e Morelli e dei gol firmati Canino e Gallo. Romano e Sapone i marcatori avversari. Nell’altro match l’Amantea si è sbarazzata con un sonoro 7-1 dei meno esperti ragazzi dell’Icierre. Iniziale, quanto illusorio, vantaggio neroverde del portierino Diano. Poi si scatenano i tirrenici cosentini con Pellegrino (due), Gimenez (due), Sicoli, Tesare e Caruso S.

Veniamo, quindi, ai match della terza ed ultima giornata. Icierre Lamezia B – Pellarese ha visto, un po' a sorpresa, il successo di misura dei lametini in virtù delle doppiette dei vigorini Diano e Chirico e del gol restante di Cerra. Per la formazione di mister Scappatura, due gol di Fiorino e uno a testa di Fiumara e Romano Dal canto suo l’Amantea ha superato anche la Massimo Palanca, chiudendo, così, a punteggio pieno la regular season. Ai giallorossi non è bastata la tripletta dell’ex Sambiase Canino. Amantea a segno con Gimenez, per lui tripletta, Mazzotta, Mazzuca, Orrico e Ciardullo.

Questa, di conseguenza, la classifica finale, servita a stabilire gli accoppiamenti (prima contro quarta e seconda contro terza) delle semifinali: Amantea 9, Icierre 6, Massimo Palanca 3, Pellarese 0. Come vedremo da qui in avanti, tali rapporti di forza si ribalteranno nella fase successiva. La prima semifinale ha infatti visto il fanalino di coda Pellarese avere la meglio per 5-4, ma solo ai rigori, della capolista Amantea. I tre tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 per effetto dei gol di Curcio e Fiumara. Nella lunga lotteria finale dei tiri da rigore, decisivo l’errore di Mazzotta.

Più facile il 4-1 rifilato, in rimonta, all’Icierre dalla Massimo Palanca. La sblocca Nicolazzo, poi centri giallorossi di Mercuri, Grande e, due volte, Morelli. Ieri le due finali. Quella per il terzo posto ha visto l’Amantea imporsi 5-4 ai danni del quintetto lametino. Rompe l’equilibrio iniziale Gimenez, risponde l’Icierre con Chirico e Vescio, prima del 2-2 blucerchiato a firma Mazzotta. Pirotecnico il terzo tempo: a segno vanno, in ordine cronologico, Tesare, Nicolazzo, ancora Nicolazzo, Pellegrino e Mazzotta.

L’atto conclusivo della serie B regionale 2025 ha quindi visto fronteggiarsi una squadra reggina ed una catanzarese. Primo tempo più di marca Pellarese e che si conclude 1-0 in virtù del bel destro ad incrociare sul palo più lontano di Sapone. Al rientro sul rettangolo di gioco, la Massimo Palanca guadagna campo e cambia l’inerzia del match. Lo storico capitano dell’Atletico Maida, Romagnuolo, incorna, di testa, su angolo, rimettendo in equilibrio il punteggio. Dopo un paio di minuti l’altro Davide in forza all’Atletico, Grande, si procura e trasforma, unendo forza e precisione, una punizione.

Quasi al termine della seconda frazione Sapone, in spaccata a raccogliere un cross dalla bandierina, firma il momentaneo 2-2. Nel terzo tempo i reggini si scoprono eccessivamente, prestando il fianco alle micidiali ripartenze giallorosse. Nel giro di 4’ ancora Grande si esalta con due reti di ottima fattura. Dapprima si produce in una spettacolare rovesciata spalle alla porta, quindi trasforma un altro piazzato grazie al rimbalzo sulla sabbia che mette fuori causa il pipelet avversario. Si aprono praterie per i catanzaresi che chiudono di fatto i giochi con il destro ad incrociare di Canino. Poi c’è gloria anche per il capitano della Promosport Carllo Gallo, il quale si presenta a tu per tu con Marino e lo trafigge. A due giri di lancette dal termine, Condemi, nell’ultima stagione vincitore del campionato di Eccellenza con la Vigor Lamezia, sorprende dalla distanza Iozzi, rendendo un pochino meno pesante il passivo finale.

Dopo il triplice fischio, breve intervento del presidente del Comitato Regionale Calabria della Lnd, Saverio Mirarchi, il quale ha ricordato come “la Calabria sia una delle poche regioni che già da tre anni disputa la serie B di beach soccer. Dopo le due edizioni fatte a Lamezia, presso il parco Impastato, quest’anno siamo tornati nella sede naturale che è la spiaggia, grazie alla struttura messaci a disposizione dall’imprenditore Francesco Barbera”. Ha inoltre speso una parola di elogio per il movimento arbitrale nostrano, dato che “ l’Aia calabrese è l’unica ad essersi dotata di un ramo dedicato solo al beach”.

Salvatore D’Augello, delegato nazionale per il sud Italia del dipartimento beach soccer della Lnd, si è augurato che la conquista del titolo regionale consenta anche alla Massimo Palanca, dopo Brancaleone e Crotone, di staccare il pass per la Poule Promozione. Ricordando, infine, come quest’estate, per la prima volta in 22 anni di beach soccer nazionale, la fase finale, in programma dal 2 al 9 agosto, si terrà in Calabria, e nello specifico sulla spiaggia di Cirò Marina”.

A concludere l’evento, la premiazione degli arbitri della finale e delle quattro squadre partecipanti.

TABELLINI SEMIFINALI

ICIERRE LAMEZIA “B” – MASSIMO PALANCA 1-4

ASD ICIERRE LAMEZIA “B”: Diano, Ruberto, Caputo, Fiorentino, Fazzari, Nicolazzo, Vescio, Calindro, Cerra, Raimondi, Persico, Chirico. Allenatore: Pellegrino

ASD MASSIMO PALANCA: Iozzi, Procopio, Mirabelli, Mauro, Romagnuolo, Mercuri, Canino, Grande, Morelli, Gallo, Lombardo. Allenatore: Notaris

ARBITRI: Emanuela Spinelli di Soverato e Antonio Monesi di Crotone

MARCATORI: 1.15’’pt Nicolazzo (IL), 9.12”pt Mercuri (MP); 2.14”st Grande (MP), 7.46”st Morelli (MP); 7.10”tt Morelli (MP)

NOTE: nessun ammonito

AMANTEA BEACH SOCCER – PELLARESE 4-5 (dopo calci di rigore)

ASD AMANTEA BEACH SOCCER: Cortaberria, Mazzotta, Gimenez, Vaccaro, Caruso G., Curcio, Pellegrino, Mazzuca, Orrico, Sicoli, Caruso S., Tesare. Allenatore: Marano

PELLARESE: Marino, Sapone, Fiumara, Corrao, Buda, Condemi, Fiorino, Palumbo, Scoppetta. Allenatore: Scappatura

ARBITRI: Pasquale Varrà di Catanzaro e Luca Gatto di Lamezia

MARCATORI: 3.34’’pt Curcio (A); 3.00’’st Fiumara (P). Sequenza rigori: Pellegrino (A) gol, Fiumara (P) gol; Caruso S. (A) parato, Corrao (P) fuori; Gimenez (A) gol, Buda (P) parato; Tesare (A) parato, Condemi (P) gol; Caruso G. (A) gol, Fiorino (P) gol; Orrico (A) parato, Sapone G. (P) parato; Mazzotta (A) fuori, Scoppetta (P) gol

NOTE: ammoniti Corrao (P), Fiumara (P)

FINALE 3° E 4° POSTO

ICIERRE LAMEZIA “B” – AMANTEA BEACH SOCCER 4-5

ASD ICIERRE LAMEZIA “B”: Calindro, Ruberto, Fazzari, Nicolazzo, Vescio, Raimondi, Chirico, Persico. Allenatore: Pellegrino (in panchina Serratore)

ASD AMANTEA BEACH SOCCER: Mazzotta, Gimenez, Curcio, Pellegrino, Tesare, Ciardullo. Allenatore: Marano

ARBITRI: Emanuela Spinelli di Soverato e Chiara Nania di Taurianova

MARCATORI: 3.04”pt Gimenez (A), 6.20”pt Chirico (IL), 10.14”pt Vescio (IL); 10.35”st Mazzotta (A); 3.04”tt Tesare (A), 3.37”tt Nicolazzo (IL), 3.50”tt Nicolazzo (IL), 9.22”tt Pellegrino (A), 10.14”tt Mazzotta (A)

NOTE: ammonito Gimenez (A)

FINALE 1° E 2° POSTO

MASSIMO PALANCA – PELLARESE 6-3

ASD MASSIMO PALANCA: Iozzi, Procopio, Lombardo, Gallo, Morelli, Grande, Canino, Mercuri, Romagnuolo, Mauro, Mirabelli. Allenatore: Notaris

ASD POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PELLARESE: Marino, Palumbo, Sapone, Fiumara, Corrao, Bram, Condemi, Neri, Romano. Arbitro: Scappatura

ARBITRI: Lucio Mascali di Paola e Luca Gatto di Lamezia Terme

MARCATORI: 5.08”pt Sapone (P); 2.37”st Romagnuolo (MP), 4.20”st Grande (MP), 10.03”st Sapone (P); 2.20”tt Grande (MP), 4.35”tt Grande (MP), 5.37”tt Canino (MP), 6.48”tt Gallo (MP), 10.00”tt Condemi (P)

NOTE: ammoniti Grande (MP), Sapone (P), Fiumara (P), Scappatura (P)

Ferdinando Gaetano