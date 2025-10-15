Tappa a Lamezia per la "Coppa delle Regioni" di Tennis

Lamezia Terme - Nell'anno di esordio della "Coppa delle Regioni" di Tennis FITP-TPRA, la fase regionale, utile a selezionare la rappresentativa calabrese che andrà a gareggiare a Bologna per la finale nazionale, si è svolta con tappa unica a Lamezia Terme. Sono stati 43 i giocatori presenti provenienti da tutta la Calabria, non agonisti e agonisti fino alla classifica 4.4 che hanno gareggiato nelle categorie singolare maschile, singolare femminile e doppio misto. Le gare hanno preso il via sabato 4 ottobre, con la competizione del singolare maschile, sezione entry level, domenica 5 ottobre hanno giocato le donne e la categoria del doppio misto, non riuscendo però a portare a conclusione il torneo a causa del cattivo tempo. Prima di alzare bandiera bianca ci sono state diverse interruzioni di gioco fino a dover rinviare le gare finali a domenica 12 ottobre.

I giocatori finalisti di ogni categoria rappresenteranno la Calabria componendo due squadre (Entry Level ed Expert Level) che si andranno a scontrare con le altre regioni durante la fase nazionale che sarà giocata a Bologna dal 20 al 23 novembre, proprio durante la Final 8 della Davis Cup, in una competizione a squadre che prevede due singolari, maschile e femminile, e un doppio misto.

I giocatori calabresi Davide Natrella, vincitore del singolare maschile entry level, e il finalista Alessandro Caridi, Immacolata Rizzuto e Rita Dolceamore, rispettivamente vincitrice e seconda classificata del singolare femminile entry level, Giulia Marino e Laura Caccavari, prima e seconda nel singolare femminile expert level, Raffaello De Stasio, vincitore del doppio misto con Giulia Marino sulla coppia formata da Davide Natrella e Vanessa Saladino, e inoltre Antonio Cerchiaro e Salvatore Crupi, che rappresenteranno il singolare maschile expert level e il doppio misto entry level, saranno in gara a Bologna e avranno la possibilità di assistere ad un incontro della Coppa Davis.