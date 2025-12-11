Terza prova Regionale Gran Premio Giovanissimi, primeggia l’Accademia Karate Lamezia

Lamezia Terme – Domenica scorsa si è svolta al Palasport di Vibo Valentia la terza tappa del Gran Premio Giovanissimi di karate, importante manifestazione sportiva che ha visto impegnati più di 300 bambini di età compresa fra i 4 e i 9 anni. L’Accademia Karate Lamezia conquista il primo posto nella classifica per società, davanti alla Virtus Vibo Valentia, al Karate Curinga e al Karate Catona (Reggio Calabria). Questo risultato conferma il gran lavoro fatto dal settore giovanile dalla società lametina perché in queste 3 tappe del 2025, dedicate a questa fascia d’età, sono arrivati 2 primi posti e 1 secondo posto.

Sempre nella stessa giornata si è svolto il “Gran Prix regionale” Cadetti (14-15 anni) e Seniores (18-35 anni). Ennesimo risultato per l’AKL che arriva terza sul podio come società grazie ai podi di:Federico Gualtieri 1° classificato -52kg; Melissa Mercurio 1° classificata nel kata femminile; Daniele Renda 1° classificato nel kata maschile; Michele Vadacchino 2° classificato -70kg; Yarij Reale 3°classificato -57kg.