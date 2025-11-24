Trail running, il sanpietrese Maggisano vince in Puglia il Murgepark Trail Experience sulla distanza di 29km

Cosenza - Terza vittoria consecutiva per il portacolori della Marathon Cosenza nella regione Pugliese a Corato dove si è svolta la penultima tappa del Puglia Trail e ultima tappa del circuito Interregionale Puglia-Campania-Basilicata (Trail al Sud) organizzata dell'atletica Amatori Corato,che ha voluto unire sport,natura,storia e tradizioni. Oltre 300 persone provenienti dalle varie regione e anche dall'estero hanno preso parte alla gara Nazionale di trail running con partenza dalla Masseria Torre di Nebbia, dove tra sentieri dell'Alta Murgia e costeggiando il castello del Garagnone si sono dati battaglia in un percorso non facile visto il primo freddo e il forte vento. Maggisano con grande grinta e nonostante le condizioni meteo ha consegnato per prima una pergamena portata dalla partenza come messaggio medioevale e ad avere la meglio chiudendo i 29km in 2.03'40" precedendo Michele Di Carolo 2.08'18" e Giuseppe Scarci 2.11'33". L'atleta aggiunge: "Ci tenevo tanto ad essere presente a questa tappa soprattutto per il mio grande amico Giuseppe Moliterni che ha dato parte di sé per organizzarlo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA