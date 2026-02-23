Tris per il sanpietrese Maggisano nel Salento all'8°Trail del Crocefisso

Taurisano(Lecce) - "Ad inaugurare il Puglia Trail è stato l' 8°Trail del Crocefisso,valevole come 1°tappa Puglia Trail 2026 e 1°prova del campionato interregionale Trail al sud 2026,organizzata dal Gruppo Podistico Taurisano A13 Alba con il suo instancabile presidente Daniele Pisacane e il tecnico Rosario Colona dove ogni anno fanno vivere dei veri momenti di divertimento, tra natura e sport a tutti i partecipanti" è quanto si legge in una nota.

"Con oltre 400 atleti alla partenza e arrivo dall'antica Cripta del Crocefisso in un percorso tecnico di 17,550km tra vari single track,pietre,uliveti e saliscendi in un dislivello di 350m, si è messo in evidenza il sanpietrese Maggisano portacolori della Marathon Cosenza che ha condotto la gara quasi dai primi km dimostrando un ottima prestazione come prima trasferta dell'anno e chiudendo in 1h10'06" precedendo Luca Casciaro 1h14'06" e Locaputo Vito 1h15'08"".

"Maggisano - concludono - reduce vincitore per il terzo anno consecutivo del Puglia Trail,continua a conquistare le terre salentine firmando un altro tris al Crocefisso con le vittorie 2024/2025/2026 un vero atleta di valore per la società cosentina e la sua comunità sanpietrese. L'atleta aggiunge: ogni sport è pieno di sacrifici,ma quei sacrifici si trasformano in gioia prima o poi e da lì raccoglierai i tuoi frutti".