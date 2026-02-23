Lamezia, successo per la prima prova del Campionato Regionale Enduro Calabria: oltre 160 piloti in gara

Platania - Il Motoclub Enduro di Platania, affiliato all’ACSI, guidato dal presidente Natale Mercuri, insieme al coordinatore ACSI Settore Enduro Vincenzo Torcasio e con il pilota e commissario di percorso Claudio Mercuri, ha concluso con successo la 1ª prova del Campionato Regionale Enduro Calabria, svoltasi il 22 febbraio presso il Campo Sportivo S. Maria di Lamezia Terme.

Alla manifestazione hanno partecipato oltre 160 piloti provenienti da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe, rendendo la giornata di sport e motori molto partecipata. Presenti nel mondo del motorsport anche: il pilota e meccanico Pasquale Vescio di Lamezia Terme, l’istruttore Giulio Sesa e il pilota Nicola Paola (Almirante). "Una bellissima giornata di sport e passione per l’enduro, con una manifestazione riuscita e una grande partecipazione".