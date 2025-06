Congresso Pd, alcuni dirigenti ed eletti chiedono sospensione: "Violate le regole"

Lamezia Terme – Alcuni iscritti del PD della Federazione di Catanzaro, “raccogliendo il malessere di centinaia di iscritti”, inviano una missiva indirizzata a Igor Taruffi, responsabile organizzazione Pd, Stefania Gasparini presidente Commissione nazionale di garanzia, Nicola Rito, segretario regionale e alla Commissione di garanzia del Pd Calabria con oggetto la "richiesta sospensione elezione Segretario Provinciale di Catanzaro".

In quanto, fanno sapere “nella Federazione di Catanzaro sono state violate le più elementari regole congressuali per l'elezione del Segretario Provinciale; non è stato rispettato quanto disposto e deliberato dagli organismi preposti; non è stata mai convocata l'Assemblea provinciale per l'insediamento della Commissione di Garanzia; non è stata mai comunicata l'anagrafe degli iscritti; sono stati calpestati i principi della democrazia interna e della trasparenza; il tesseramento è avvenuto in modo del tutto parallelo tra la Federazione e i Circoli del territorio; tutto ciò è stato oggetto di una forte denuncia pubblica da parte del Presidente di Commissione Provinciale di Garanzia; centinaia di iscritti della Federazione di Catanzaro hanno pubblicamente manifestato la loro volontà di non partecipare all'assise congressuale per i motivi sopra esposti”.

Pertanto, chiedono un “immediato intervento per sospendere le procedure congressuali e avviare ogni utile confronto per ristabilire le regole democratiche previste dallo statuto del Partito”. I firmatari: Giovambattista Paola Consigliere Comunale Gizzeria, Gennarino Masi Consigliere Comunale Lamezia Terme, Sebastiano Tarantino Sindaco di Taverna e Maria Teresa D’Agostino Dirigente PD.