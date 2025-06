Poule Promozione del Campionato Italiano di Beach Soccer, Icierre Lamezia conquista la prima vittoria

Terracina - Si rifà subito della sconfitta subita nella prima giornata l’Icierre Lamezia nella Poule Promozione del Campionato Italiano di Beach Soccer. La formazione di mister Pellegrino supera d’autorità, in rimonta, la formazione della Vastese nella seconda giornata del concentramento che si sta giocando a Terracina.

La cronaca

"Dopo aver giocato sotto un nubifragio contro il Genova, oggi grande caldo con temperatura africana e necessità di idratarsi continuamente per non avere problemi. La formazione avversaria prendeva di sorpresa i lametini ad inizio gara andando in gol con Santone. La formazione neroverde reagiva subito iniziando a macinare gioco ed occasioni ma il gol non arrivava fino a quando il Bomber Villella non trovava una giocata delle sue ed a due dal termine del primo tempo pareggiava i conti. Inizio del secondo tempo quasi fotocopia del primo ed ancora Santone portava in vantaggio la Vastese. Rispondeva ancora una volta il capitano Villella. La partita a questo punto prendeva una piega ben precisa con uno scatenato Mascaro che segnava due reti in rovesciata a cavallo tra secondo e terzo tempo. Non volevano essere da meno Verso e Gullo che fotocopiano il compagna con altre due magistrali rovesciate e risultato messo in cassaforte sul 6-2. Inutile il gol di Raspa della Vastese che serviva solo per la cronaca mentre l’Icierre incamerava i primi tre punti stagionali. Domani in programma il primo derby della stagione con Ozu e compagni che affronteranno il Sakro Crotone alle ore 19:30".

Icierre Lamezia - Vastese BS 6-3

Icierre Lamezia: Ozu, Gullo, Verso, Tutino, Martino, Schirripa, Giampà, Villella, Mascaro, Rubino, Grandinetti, Igor. Allenatore: Walter Pellegrino

Vastese BS: Raspa, Canci, Muratore, Felice, Cacchiani, Di Foglio, Di Maulo, Di Paolo, Maccione, Martiniello, Squadrone, Santone. Allenatore: Cianci

Reti: 3' pt Santone (Vastese BS); 10' pt Villella (Icierre Lamezia); 4' st Santone (Vastese BS); 8' st Villella (Icierre Lamezia); 12' st Mascaro (Icierre Lamezia); 2' tt Mascaro (Icierre Lamezia); 4' tt Verso (Icierre Lamezia); 8' tt Gullo (Icierre Lamezia); 9' tt Raspa (Vastese BS)