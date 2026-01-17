Forza Italia Giovani Lamezia: Giovanni Scaramuzzino nuovo Coordinatore cittadino. Conte Vice segretario provinciale

Lamezia Terme - "Forza Italia Giovani Lamezia Terme annuncia ufficialmente, durante l'incontro tenutosi ieri sera nella segreteria cittadina, il passaggio di consegne alla guida del movimento cittadino: Giovanni Scaramuzzino è stato nominato Coordinatore Cittadino, nell’ambito del nuovo assetto organizzativo del movimento giovanile in Calabria. La nomina rappresenta l’avvio di una fase di rilancio e rafforzamento dell’azione politica sul territorio, con l’obiettivo di rendere i giovani sempre più protagonisti della vita pubblica e amministrativa della città" è quanto si legge in una nota.

"Accolgo questo incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità – dichiara il neo Coordinatore cittadino Giovanni Scaramuzzino –. Sono sinceramente grato per la fiducia ricevuta e spero di poter assolvere a questo ruolo nel migliore dei modi. Il mio primo ringraziamento va all’On. Francesco Cannizzaro, Coordinatore Regionale di Forza Italia, e all’Avv. Federico Milia, Coordinatore Regionale dei giovani, per il supporto e la stima dimostrati. Un ringraziamento profondamente sentito va anche all’On. Emanuele Ionà, Vice Coordinatore Regionale e Consigliere Regionale, punto di riferimento fondamentale per l’impegno costante verso il nostro territorio e verso i tanti giovani che gravitano intorno a lui, all'on. Marco Polimeni, Vice Coordinatore Provinciale e al Segretario cittadino Salvatore De Biase, guida ed esempio per tutti noi".

Scaramuzzino ha aggiunto: "Lamezia Terme deve tornare a essere il motore trainante della regione e può farlo solo investendo sulle competenze e sulle aspirazioni dei suoi giovani. Il nostro obiettivo è costruire un coordinamento aperto, dinamico e propositivo, capace di tradurre le necessità dei ragazzi in azioni politiche concrete. Vogliamo che i giovani lametini non si sentano più spettatori, ma protagonisti attivi dello sviluppo economico e sociale della propria città. Forza Italia Giovani sarà la casa di chi crede nel merito, nella libertà e nel futuro di questa terra".

"Il neo Coordinatore ha inoltre annunciato la volontà di avviare, nelle prossime settimane, la costituzione di un organismo collegiale e l’istituzione di dipartimenti tematici, con il coinvolgimento delle migliori energie e competenze presenti nel mondo giovanile, con particolare attenzione all’associazionismo, al volontariato e agli studenti impegnati nelle istituzioni scolastiche. Nel quadro del passaggio di consegne, Forza Italia Giovani Lamezia Terme rivolge un ringraziamento sentito al Coordinatore uscente Antonio Conte, che conclude il proprio mandato cittadino dopo due anni di attività intensa e radicata sul territorio, assumendo un nuovo incarico a livello provinciale".

"Sono orgoglioso e profondamente soddisfatto – dichiara Antonio Conte –. Per due anni ho avuto l’onore di ricoprire la carica di Segretario Cittadino del movimento giovanile di Forza Italia: un incarico che ho svolto con impegno totale, con lealtà e con autentico spirito di servizio. Siamo partiti in pochi, ma con determinazione, e siamo cresciuti giorno dopo giorno: siamo stati i primi a dare vita al movimento giovanile nell’area culturale del centrodestra in città, portando le nostre idee sulla stampa, sui social, in televisione e nel dibattito politico locale".

Conte ha ripercorso il lavoro svolto durante le principali competizioni elettorali: "Abbiamo affiancato il sindaco Mario Murone durante le elezioni comunali e sostenuto l’On. Ionà e il presidente Roberto Occhiuto nelle elezioni regionali di ottobre. Oggi il partito mi ha chiesto di assumere un nuovo ruolo, quello di Vice Segretario Provinciale: una responsabilità più ampia e più incisiva che accolgo con entusiasmo, perché credo sia arrivato il momento di costruire qualcosa di ancora più grande".

Nel suo intervento, Conte ha rivolto ringraziamenti a dirigenti e amministratori che hanno accompagnato il percorso cittadino: "Esprimo la mia gratitudine al Segretario cittadino Salvatore De Biase, all’assessore Tranquillo Paradiso, alla presidente del Consiglio Maria Grandinetti e ai consiglieri comunali Davide Mastroianni e Carolina Caruso. Un ringraziamento sincero va anche all’ex sindaco Paolo Mascaro e all’ex vicesindaco Antonello Bevilacqua. Ringrazio inoltre Federico Milia, Vincenzo Mazzuca e Matteo Canino, l’On. Marco Polimeni, l’On. Ionà e l’On. Cannizzaro per il sostegno costante. Con loro si è creato un rapporto di fiducia e fraterna amicizia di cui sono profondamente grato".

"Infine, l’augurio al nuovo Coordinatore cittadino: "Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro a Giovanni Scaramuzzino. Sono certo che nascerà una collaborazione proficua e che saprà distinguersi per serietà, responsabilità e correttezza. Continuerò a seguire con attenzione le attività della città e dell’intera provincia, rimanendo leale al partito e impegnandomi con dedizione per il bene esclusivo dei nostri territori. Forza Italia!". "Con questo passaggio di consegne, Forza Italia Giovani conferma la propria volontà di rafforzare la presenza e l’azione politica a Lamezia Terme, puntando su partecipazione, merito e costruzione di una nuova classe dirigente capace di interpretare le sfide del presente e del futuro".