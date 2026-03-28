La Lega lametina a Messina per “L’Ora del Ponte”: "Infrastruttura strategica per lo sviluppo del Paese"

Messina - "La comunità politica della Lega lametina ha partecipato nel pomeriggio del 28 marzo a Messina alla grande manifestazione “L’Ora del Ponte”, un appuntamento che ha visto la presenza di migliaia di cittadini, amministratori e rappresentanti istituzionali uniti nel sostegno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto" è quanto si legge in una nota.

"All’evento - precisano - hanno preso parte il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il sottosegretario Claudio Durigon, il deputato Domenico Furgiuele, insieme a molti altri esponenti della Lega provenienti da tutta Italia. La partecipazione della Lega lametina rappresenta un segnale concreto di vicinanza e impegno per una grande opera che unisce il Nord e il Sud del Paese, aprendo nuove prospettive di crescita economica, sviluppo logistico e occupazione".

“Il Ponte sullo Stretto non è solo un sogno o un simbolo — dichiarano i rappresentanti lametini della Lega — ma un’infrastruttura fondamentale per collegare stabilmente la Calabria e la Sicilia, ridurre le distanze, migliorare i trasporti e rendere il Mezzogiorno protagonista del futuro dell’Italia.” "L’opera, pensata in chiave europea e sostenibile, è destinata a diventare una vera dorsale strategica per la mobilità e la competitività nazionale, capace di rafforzare l’integrazione territoriale e di attrarre investimenti". “La Lega lametina – conclude la nota – continuerà a sostenere con convinzione il progetto e l’azione del ministro Salvini, che con coraggio e concretezza sta restituendo centralità al Sud e al suo diritto allo sviluppo.”