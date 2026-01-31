Lamezia, al via corso di Formazione Politica: Borghi al Chiostro sul tema della sovranità economica

Lamezia Terme - "Sala gremita venerdì sera 30 gennaio al Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme per la prima lezione della seconda edizione della Scuola di Formazione Politica, promossa dalla Lega, che ha inaugurato il percorso di approfondimento sui temi dell’attualità economica e istituzionale con un confronto di alto profilo sul tema “Sovranità economica e interesse nazionale”. Protagonista dell’incontro il Senatore Claudio Borghi Aquilini, che ha presentato il suo volume “Vent’anni di sovranismo. Dall’euro a Trump”, offrendo una lettura critica delle dinamiche economiche e politiche che hanno segnato l’ultimo ventennio, con particolare attenzione al ruolo della moneta unica, alle politiche europee e alle ricadute sulla sovranità degli Stati nazionali" è quanto si legge in una nota.

"Il dibattito - spiegano - è stato moderato dall’avvocato Donatella Amicarelli, che ha guidato il dialogo con il Senatore Borghi approfondendo i principali snodi teorici e politici affrontati nel libro, favorendo un confronto diretto e puntuale sui temi della governance economica, dell’interesse nazionale e delle prospettive future dell’Unione Europea. Ad aprire i lavori gli indirizzi di saluto dell’Onorevole Domenico Furgiuele, del Vicepresidente della Regione Calabria Filippo Mancuso, del Consigliere comunale e capogruppo della Lega Massimo Cristiano, dell’Assessore del Comune di Lamezia Terme Antonietta D’Amico e della responsabile provinciale della Lega Giovani per la Provincia di Catanzaro Maria Teresa Giuliano, che hanno sottolineato il valore strategico della formazione politica come strumento di crescita della classe dirigente e di rafforzamento del rapporto tra istituzioni e territorio".

"Tra gli ospiti istituzionali anche i consiglieri provinciali Mimmo Gianturco ed Eugenio Riccio, il Sindaco di Nardò Giuseppe Mellone e Pierpaolo Giuri, Assessore all’Agricoltura e Periferie del Comune neretino. L’ampia partecipazione di pubblico e la sala completamente gremita hanno confermato l’interesse verso un ciclo di incontri che si propone di offrire strumenti di analisi, approfondimento e confronto sui principali temi politici, economici e amministrativi, ponendo al centro il ruolo delle istituzioni e la tutela dell’interesse nazionale".